Вступительная кампания в колледжи и лицеи начинается в Беларуси

Новости Беларуси. Время выбирать профессию: в Беларуси начинается вступительная кампания в колледжи и лицеи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прием документов будут вести 127 учебных заведений. На выбор абитуриентов более 250 профессий по самым разным направлениям – технический профиль, сфера обслуживания, швейное дело и многие другие.

Набор открыт и на ряд новых специальностей. В частности, с 2020 года в Беларуси будут готовить аппаратчиков вытяжки и заливщиков металла. Всего в нынешнюю кампанию колледжи и лицеи планируют принять на обучение более 28 тысяч человек.