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Вступительная кампания в колледжи и лицеи начинается в Беларуси

15 июня 2020 06:30
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Новости Беларуси. Время выбирать профессию: в Беларуси начинается вступительная кампания в колледжи и лицеи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вступительная кампания в колледжи и лицеи начинается в Беларуси-1

Прием документов будут вести 127 учебных заведений. На выбор абитуриентов более 250 профессий по самым разным направлениям – технический профиль, сфера обслуживания, швейное дело и многие другие.

Вступительная кампания в колледжи и лицеи начинается в Беларуси-4

Набор открыт и на ряд новых специальностей. В частности, с 2020 года в Беларуси будут готовить аппаратчиков вытяжки и заливщиков металла. Всего в нынешнюю кампанию колледжи и лицеи планируют принять на обучение более 28 тысяч человек.

# Образование в Беларуси # общество # Фотофакт

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