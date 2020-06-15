Belavia возобновила полёты в Украину, но есть ряд условий

Новости Беларуси. Первый за почти три месяца регулярный рейс из Минска в Киев состоялся 15 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авиакомпания Belavia возобновляет полеты в Украину. У пассажиров при этом для въезда обязательно должна быть медицинская страховка, покрывающая лечение от COVID-19. Это не касается лишь граждан Украины.