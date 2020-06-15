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Belavia возобновила полёты в Украину, но есть ряд условий

15 июня 2020 07:37
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Новости Беларуси. Первый за почти три месяца регулярный рейс из Минска в Киев состоялся 15 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Belavia возобновила полёты в Украину, но есть ряд условий-1

Авиакомпания Belavia возобновляет полеты в Украину. У пассажиров при этом для въезда обязательно должна быть медицинская страховка, покрывающая лечение от COVID-19. Это не касается лишь граждан Украины.

Belavia возобновила полёты в Украину, но есть ряд условий-4

Также всех прилетевших из Беларуси ожидает 14-дневная самоизоляция.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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