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Платные тесты на антитела к коронавирусу будут делать в Витебске

15 июня 2020 07:22
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Новости Беларуси. Наличие иммунитета к COVID-19 могут проверить жители Витебска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Областной диагностический центр приступает к соответствующим исследованиям.

Платные тесты на антитела к коронавирусу будут делать в Витебске-1

Экспресс-тест по определению антител можно пройти на платной основе. Результат будет известен в течение нескольких часов. Тестирование проводится по предварительной записи. Желающие пройти процедуру должны будут предъявить паспорт.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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