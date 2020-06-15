Платные тесты на антитела к коронавирусу будут делать в Витебске

Новости Беларуси. Наличие иммунитета к COVID-19 могут проверить жители Витебска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Областной диагностический центр приступает к соответствующим исследованиям.
Новости Беларуси. Наличие иммунитета к COVID-19 могут проверить жители Витебска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Областной диагностический центр приступает к соответствующим исследованиям.
Экспресс-тест по определению антител можно пройти на платной основе. Результат будет известен в течение нескольких часов. Тестирование проводится по предварительной записи. Желающие пройти процедуру должны будут предъявить паспорт.