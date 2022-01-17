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В Беларуси начинает действовать программа 10%-ной скидки уязвимым слоям населения. Кто и как может получать льготу?

17 января 2022 06:29
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Новости Беларуси. 17 января во многих торговых сетях Беларуси начинает действовать программа 10%-ной скидки уязвимым слоям населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соглашение 12 января подписали МАРТ и Ассоциация розничных сетей.  

Скидка будет предоставляться пенсионерам, многодетным семьям, малообеспеченным слоям населения, которые получают ежемесячные пособия. Для получения скидки достаточно оформить в магазине социальную карту, предоставив в торговом объекте документ, удостоверяющий принадлежность к вышеуказанной категории граждан.  

В Беларуси начинает действовать программа 10%-ной скидки уязвимым слоям населения. Кто и как может получать льготу?-1

Ежемесячная сумма покупок у конкретного субъекта торговли с предоставлением скидок не будет превышать размер бюджета прожиточного минимума. Крупнейшие торговые сети Беларуси добровольно взяли на себя социальные обязательства и согласились оперативно внедрить в свою работу механизм социальных скидок.  

# Торговля в Беларуси # общество # Фотофакт

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