В Беларуси начинает действовать программа 10%-ной скидки уязвимым слоям населения. Кто и как может получать льготу?

Новости Беларуси. 17 января во многих торговых сетях Беларуси начинает действовать программа 10%-ной скидки уязвимым слоям населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соглашение 12 января подписали МАРТ и Ассоциация розничных сетей.

Скидка будет предоставляться пенсионерам, многодетным семьям, малообеспеченным слоям населения, которые получают ежемесячные пособия. Для получения скидки достаточно оформить в магазине социальную карту, предоставив в торговом объекте документ, удостоверяющий принадлежность к вышеуказанной категории граждан.