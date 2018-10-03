Прямой эфир

В Беларуси начался первый этап репетиционного тестирования

03 октября 2018 19:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 3 октября в Минске абитуриенты сдали тесты по 15 предметам за курс общего среднего образования в Институте контроля знаний, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Беларуси начался первый этап репетиционного тестирования-1

Они заранее прошли онлайн-регистрацию на сайте. Стоимость участия – 7 рублей за один учебный предмет. Репетиционное тестирование можно пройти еще в 33 вузах страны. Принимают абитуриентов также колледжи и школы.

В Беларуси начался первый этап репетиционного тестирования-4

В Беларуси начался первый этап репетиционного тестирования-6

Наталья Вайтехович, первый заместитель директора учреждения образования «Республиканский институт контроля знаний»:
Мы на самом деле диагностируем, как же сдают централизованное тестирование те абитуриенты, которые проходили этапы репетиционного тестирования. Замечаем, что из этапа в этап результаты абитуриентов становятся все выше. А вот ребята, которые имеют нулевые результаты, как показывает практика, они не участвовали ни в одном из этапов репетиционного тестирования.

В Беларуси начался первый этап репетиционного тестирования-9

После прохождения тестирования абитуриенты могут узнать результаты в личном кабинете на сайте Республиканского института контроля знаний, а также ознакомиться с пояснениями заданий, увидеть свои ошибки, разобраться в решении и найти необходимую литературу для дополнительной подготовки. Второй этап тестирования стартует в январе.

В Беларуси начался первый этап репетиционного тестирования-12

# ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси # общество # Наталья Вайтехович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Весной 2019 года Минск украсят полторы сотни тюльпанов с махровыми лепестками
03 октября 2018 19:21

Весной 2019 года Минск украсят полторы сотни тюльпанов с махровыми лепестками

Решить квартирный вопрос и найти могилу деда, погибшего во Вторую мировую. С какими вопросами граждане приходят на приёмы к чиновникам?
03 октября 2018 19:17

Решить квартирный вопрос и найти могилу деда, погибшего во Вторую мировую. С какими вопросами граждане приходят на приёмы к чиновникам?

Что было: Малая родина Гончаренко – БАТЭ/ Совет Федерации пожалел пенсионеров
03 октября 2018 18:00

Что было: Малая родина Гончаренко – БАТЭ/ Совет Федерации пожалел пенсионеров