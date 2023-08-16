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ГПК Беларуси: власти Литвы препятствуют перемещению через границу не только грузов, но и простых литовцев

16 августа 2023 14:45
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Решение Вильнюса о закрытии двух пунктов пропуска на белорусско-литовской границе в пограничном ведомстве Беларуси назвали политизированным. Речь идет о переходах «Шумскас» (с белорусской стороны это «Лоша») и «Тверячюс» («Видзы» на нашей территории), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ГПК Беларуси: власти Литвы препятствуют перемещению через границу не только грузов, но и простых литовцев-1

С 18 августа их работа будет приостановлена. В связи с этим ожидаемо увеличатся очереди транспорта, причем не только на литовском направлении. Перераспределение нагрузки на другие маршруты приведет к задержкам в оформлении и длительному ожиданию пересечения границы. Стоит отметить, что и до этого литовская сторона искусственно создавала барьеры. Уже долгое время пограничные службы преднамеренно не выполняют нормы по пропуску транспорта, от чего в конечном результате страдают обычные люди.

ГПК Беларуси: власти Литвы препятствуют перемещению через границу не только грузов, но и простых литовцев-4

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:
Свое намерение литовская сторона обосновала якобы угрозой безопасности, в том числе присутствием ЧВК «Вагнер» на территории Беларуси. Озвученная позиция не соответствует истинным причинам такого решения. В действительности власти Литвы используют любой предлог, чтобы препятствовать перемещению через границу не только грузов, но и уменьшить поток литовцев, путешествующих по безвизу.

Клишевич о решении Литвы закрыть пункты пропуска: вероятно, будет происходить военно-техническая подготовка. Подробности.

# Граница # общество # Антон Бычковский # Фотофакт

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