ГПК Беларуси: власти Литвы препятствуют перемещению через границу не только грузов, но и простых литовцев

Решение Вильнюса о закрытии двух пунктов пропуска на белорусско-литовской границе в пограничном ведомстве Беларуси назвали политизированным. Речь идет о переходах «Шумскас» (с белорусской стороны это «Лоша») и «Тверячюс» («Видзы» на нашей территории), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 18 августа их работа будет приостановлена. В связи с этим ожидаемо увеличатся очереди транспорта, причем не только на литовском направлении. Перераспределение нагрузки на другие маршруты приведет к задержкам в оформлении и длительному ожиданию пересечения границы. Стоит отметить, что и до этого литовская сторона искусственно создавала барьеры. Уже долгое время пограничные службы преднамеренно не выполняют нормы по пропуску транспорта, от чего в конечном результате страдают обычные люди.