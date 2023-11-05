В Беларуси начали готовить лётчиков гражданской авиации – Игорь Голуб

Несмотря на санкционное давление, у гражданской авиации есть достижения и в небе и на земле. Самолетами национальной авиакомпании выполняются регулярные рейсы в 21 аэропорт, 10 государств принимают лайнеры с васильковой ливреей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2023 году проложен маршрут в Индию. С октября запущен регулярный рейс по маршруту Гомель – Москва. Осуществляются туристические чартерные рейсы на курорты Египта и Турции. За девять месяцев перевезено авиапассажиров больше чем на 12 % в сравнении с аналогичным периодом 2022 года, грузооборот увеличен более чем на 29 %. Технический парк сегодня составляет 13 самолетов, некоторыми из них управляют летчики, подготовленные именно в нашей стране.

Игорь Голуб, директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

Мы впервые завершили цикл формирования нашей национальной школы подготовки пилотов гражданской авиации. В этом году впервые десять летчиков-курсантов приступили к полетам. Мы теперь будем готовить в Республики Беларусь своих пилотов гражданской авиации. Думаю, это основные достижения на этот промежуток времени. С уверенностью смотрим в будущее, самое главное – мы будем летать.

Оман, Куба, Сейшельские Острова – в перспективе красоты этих стран станут ближе нам благодаря национальному авиаперевозчику. Беларусью подписано около 50 межгосударственных и межправительственных соглашений о воздушном сообщении.