Лукашенко направил поздравления с профессиональным праздником работникам гражданской авиации
В Беларуси это воскресенье, 5 ноября, – профессиональный праздник у работников гражданской авиации. Сегодня же отмечается 90-летие зарождения этой отрасли в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всем, кто с ней связан, поздравления адресовал Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Белорусская авиационная отрасль сегодня – отлично организованная структура, которая обладает большим научно-техническим потенциалом, постоянно совершенствуется и решает серьезные многоплановые задачи. Осуществляется перевозка пассажиров и грузов, работают воздушные гавани. Созданы и успешно развиваются современные производственные площадки, где освоены техническое обслуживание и ремонт любых советских, российских и зарубежных самолетов. Все это стало возможным благодаря высокой квалификации тружеников отрасли – настоящих специалистов, влюбленных в небо и свою профессию.
Также Александр Лукашенко высказал убеждение, что и впредь будет сделано все возможное, чтобы амбициозные планы по развитию гражданской авиации в республике воплотились в жизнь и самолеты белорусского производства как можно скорее поднялись в небо.