Лукашенко направил поздравления с профессиональным праздником работникам гражданской авиации

В Беларуси это воскресенье, 5 ноября, – профессиональный праздник у работников гражданской авиации. Сегодня же отмечается 90-летие зарождения этой отрасли в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всем, кто с ней связан, поздравления адресовал Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Белорусская авиационная отрасль сегодня – отлично организованная структура, которая обладает большим научно-техническим потенциалом, постоянно совершенствуется и решает серьезные многоплановые задачи. Осуществляется перевозка пассажиров и грузов, работают воздушные гавани. Созданы и успешно развиваются современные производственные площадки, где освоены техническое обслуживание и ремонт любых советских, российских и зарубежных самолетов. Все это стало возможным благодаря высокой квалификации тружеников отрасли – настоящих специалистов, влюбленных в небо и свою профессию.