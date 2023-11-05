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Лукашенко направил поздравления с профессиональным праздником работникам гражданской авиации

05 ноября 2023 07:36
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В Беларуси это воскресенье, 5 ноября, – профессиональный праздник у работников гражданской авиации. Сегодня же отмечается 90-летие зарождения этой отрасли в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всем, кто с ней связан, поздравления адресовал Александр Лукашенко.

Лукашенко направил поздравления с профессиональным праздником работникам гражданской авиации-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Белорусская авиационная отрасль сегодня отлично организованная структура, которая обладает большим научно-техническим потенциалом, постоянно совершенствуется и решает серьезные многоплановые задачи. Осуществляется перевозка пассажиров и грузов, работают воздушные гавани. Созданы и успешно развиваются современные производственные площадки, где освоены техническое обслуживание и ремонт любых советских, российских и зарубежных самолетов. Все это стало возможным благодаря высокой квалификации тружеников отрасли настоящих специалистов, влюбленных в небо и свою профессию.

Лукашенко направил поздравления с профессиональным праздником работникам гражданской авиации-4

Также Александр Лукашенко высказал убеждение, что и впредь будет сделано все возможное, чтобы амбициозные планы по развитию гражданской авиации в республике воплотились в жизнь и самолеты белорусского производства как можно скорее поднялись в небо.

# Авиация # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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