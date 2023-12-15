«Наши дети» – какие торжества ожидают маленьких белорусов в 2023-м?

В поместье белорусского Деда Мороза в Беловежской пуще 15 декабря съехались ребята из разных уголков страны, чтобы погрузиться в неповторимую атмосферу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там с небывалым размахом дан старт благотворительному мероприятию «Наши дети», которая вот уже более четверти века под патронатом Президента объединяет и радует юное поколение.

Гостей праздника ждало множество сюрпризов. И главный – «Беловежская почта добра». Писем с желаниями Дед Мороз получает много, и теперь задача взрослых – исполнить их в течение ближайшего месяца.

Президент неоднократно подчеркивал: каждый маленький белорус бесконечно дорог и нужен своей стране. Прошлой зимой благородная инициатива «Наши дети» охватила более миллиона ребят по всей стране. Не меньше будет и теперь. Руководители разного уровня и ранга, представители коллективов крупных предприятий и организаций, общественных объединений на время оставят свои будничные заботы, чтобы стать добрыми волшебниками для тех, кто по каким‑то причинам в эти праздничные дни обделен вниманием или возможностями.

Отличительная черта марафона добра еще и в том, что, кроме визитов взрослых к детям, состоятся яркие незабываемые мероприятия на самом высоком уровне: это и благотворительный праздник во Дворце Республики, новогодний бал и «Главная елка страны» с участием Президента.