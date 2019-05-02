В Беларуси началась регистрация на ЦТ: что нужно знать абитуриенту о вступительной кампании

Новости Беларуси. Время поступать. В Беларуси началась вступительная компания. Указ о ее организации 2 мая подписал Президент. Документом создана государственная комиссия по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний в учреждениях высшего и среднего специального образования в 2019 году, а также определены ее полномочия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 2 мая – первый день регистрации на централизованное тестирование. О тех, кто уже сделал важный шаг, – репортаж Дмитрия Бояровича. Один из самых важных шагов юности Иван делает сам. Уже утром парень в пункте регистрации. Тесты по русскому языку, истории Беларуси и обществоведению – пока преграда (но, надеется: преодолимая) на пути к мечте.

Иван Золоторёв, абитуриент:

В БГУ собираюсь поступать, на факультет журналистки. Может быть, когда-нибудь стану вам коллегой. Первый день – потому что потом будет много людей, лучше рано, чем поздно. В Беларуси начинается регистрация на ЦТ По этой же причине абитуриенты пришли регистрироваться на ЦТ и в Бресте. Некоторые приезжают и с других городов, вместе с родителями. К 14 часам на тестирования записались около 30 человек. Это, как правило, те, кто определился с предметами заранее. В первый день очередей нет. Основной же наплыв выпускников ожидают здесь к концу месяца.

Елена Мирская, заместитель председателя оргкомиссии по проведению ЦТ Брестского государственного университета:

Плата за прием и оформление документов для участия в централизованном тестировании составляет 0,1 базовой величины – это 2 рубля 55 копеек. Зарегистрироваться, как и в прошлом году, можно на четыре предмета. Регистрация длится совсем недолго – 5-10 минут. И хочу сказать, что ребята до окончания срока регистрации – до 1 июня – могут поменять выбранные предметы. Зарегистрироваться на ЦТ абитуриент может в любом удобном для него пункте регистрации. Всего их в стране 40. То же самое касается и места сдачи теста. Чтобы заявление приняли, необходим паспорт. В некоторых случаях за абитуриента на ЦТ могут зарегистрироваться, к примеру, его родители.

Юрий Миксюк, директор УО «Республиканский институт контроля знаний»:

Если есть уважительная причина, то законный представитель абитуриента может зарегистрироваться. Для этого у него должны быть документы, которые удостоверяют, что он является законным представителем, и должны быть нотариально заверенные документы абитуриента – копии. Конечно, хотелось бы, чтобы абитуриенты делали выбор сами и определялись со своими предметами сами.

Первое ЦТ (по белорусскому языку) абитуриенты сдадут уже 11 июня. Затем – русский язык, обществоведение, математика, биология, иностранный, химия, физика, история Беларуси, география и всемирная история. Резервные дни для сдачи тестов – 6, 8 и 10 июля.