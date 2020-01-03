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В Беларуси началась досрочная выплата пенсий: когда можно получить деньги

03 января 2020 06:52
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Новости Беларуси. В Беларуси началась досрочная выплата пенсий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для каждого региона установлены отдельные сроки.

В Беларуси началась досрочная выплата пенсий: когда можно получить деньги-1

Так, уже сегодня, 3 января, деньги можно получить в почтовых отделениях Минска. Здесь досрочно выплатят пенсии за 5 и 7 января. В Минской области объекты почтовой связи также c сегодняшнего дня станут выплачивать пенсии за 5 января, с 4 января – пенсии за 6 и 7 января.

Ранее «Белпочта» обнародовала график работы в праздничные дни – 1, 2, 5 и 7 января будут работать только дежурные объекты почтовой связи.

В Беларуси началась досрочная выплата пенсий: когда можно получить деньги-4

 

# Пенсии # общество # Фотофакт

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