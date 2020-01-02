Чего ждать от 2020 года? 7 важных событий

Новости Беларуси. Новые правила для использования семейного капитала, самый масштабный марафон памяти и арифметика жизни белорусов в результатах последней переписи населения. Что готовит нам 2020-й, какие события и даты уже отмечены в календаре? Планы и перспективы нового года – в материале Ксении Худолей.

Ксения Худолей, корреспондент:

За порогом нового 2020-го каждого из нас ждут интересные события, значимые встречи и, конечно, новые перспективы. Предугадать всё сложно, но самые важные даты уже отмечены в свежем календаре.

Многодетные родители Василий и Юлия на входе в новую квартиру надпись «Милый дом» пристроили неслучайно. 2020-й для семьи Шевченко полон надежд и планов. Тем более, что строить их теперь можно смело. Кредит за собственное жилье покроет семейный капитал, а значит бюджет на этот год уже можно распределять, учитывая желания и мечты сына и дочек.

Василий Шевченко, многодетный отец:

Многим семьям это подвигнет даже... нашу рождаемость. Потому что даже на нашем примере, не нужно будет искать какие-то деньги на первый взнос. Это все можно будет сделать с материнского капитала. Возможно, еще какие-то деньги останутся, и уже будет намного проще.





Действие программы семейный капитал продлено еще на 4 года. За это время обзавестись собственными квадратными метрами, опираясь на плечо государства, сможет не одна тысяча родителей. В новом году заметно увеличится и объем строительства жилья для многодетных. Вложить полученные деньги еще до совершеннолетия детей родители теперь смогут в приобретение семейного гнезда, на образование и медицинские услуги.





Уже в начале июня мы узнаем итоги переписи населения. Всё, что изменилось в быту белорусов за последние 10 лет специалисты сведут к кратким цифрам, неконфиденциальная информация будет доступна каждому. Стратегическое значение эти подсчёты будут иметь для экономики, медицины, социальной политики.

2020-й – рубеж бессмертной памяти. 75 лет Великой Победы – трепетное событие для каждого белоруса. 9 мая мы встретим по традиции масштабно и светло. Впрочем, и до заветной даты вспомним историю в марафонах и акциях, QR-энциклопедиях военных мемориалов и новых знаках в память о давних событиях. По поручению Президента на границе Беларуси, Украины и России 9 мая возложить венки потомки смогут к обновлённой стеле «Дружба».





Стела вновь станет знаком единения и скорби народов и оставит политические вопросы за пределами своего подножья.

Между тем, важное событие в большой политике страны назначено на конец лета. Выборы Президента Республики Беларусь должны состояться не позднее 30 августа. Гражданский выбор белорусов на предстоящей президентской кампании определит, кто будет вести за собой страну в следующие 5 лет.





Понервничать в 2020 году придется спортивным болельщикам. Поддерживать наших на Олимпийских играх в Токио будем с 24 июля по 9 августа. Побороться за олимпийское золото отправятся более 100 белорусских спортсменов.





Шанс стать частью большого спорта появится и у маленьких белорусов. По поручению главы государства россыпью по всей стране вырастут новые спортивные объекты. Крупнейший в Беларуси надувной футбольный манеж навсегда удалит из лексикона гомельских спортсменов слово «сезонность», похвастаться тем же вскоре смогут в Могилеве и Витебске. Строительство нового стадиона запланировано и в Бресте.



Чем еще запомнится нам новый 2020-й покажет время и, конечно, команда нашего телеканала.