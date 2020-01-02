«Должно простоять долго». Ледяная резиденция Деда Мороза появилась в Могилёве

Новости Беларуси. В настоящую сказку могут окунуться жители и гости Могилева. Здесь открыли ледяную резиденцию Деда Мороза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Хоть погода и не балует могилевчан снегом, арт-объект добавляет градус новогоднему настроению. Лёд для скульптурных композиций преодолел расстояние почти в 2,5 тысячи километров.

14 тонн чистейших озёрных кубов везли из Екатеринбурга. Ледяную красоту создавали почти две недели мастера из Минска и Санкт-Петербурга.

Денис Новицкий, скульптор (Россия):

Должно простоять долго, мы делали композиции как можно толще. Для того, чтобы люди радовались, ходили в парк, делали фото. И запомнили этот Новый год.





Анастасия Сиваева, жительница Могилёва:

Конечно, Дед Мороз со Снегурочкой заслуживают такой домик. Решили с детками приехать в резиденцию. Потому что им нравится сам праздник. Это время чудес, когда исполняются все желания.





Вдохновила мастеров на создание ледяного городка сказка «Щелкунчик и Мышиный король». Очень символично для наступившего года Крысы.