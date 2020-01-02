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«Должно простоять долго». Ледяная резиденция Деда Мороза появилась в Могилёве

02 января 2020 14:36
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Новости Беларуси. В настоящую сказку могут окунуться жители и гости Могилева. Здесь открыли ледяную резиденцию Деда Мороза,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Должно простоять долго». Ледяная резиденция Деда Мороза появилась в Могилёве-1



Хоть погода и не балует могилевчан снегом, арт-объект добавляет градус новогоднему настроению. Лёд для скульптурных композиций преодолел расстояние почти в 2,5 тысячи километров.

«Должно простоять долго». Ледяная резиденция Деда Мороза появилась в Могилёве-3

14 тонн чистейших озёрных кубов везли из Екатеринбурга. Ледяную красоту создавали почти две недели мастера из Минска и Санкт-Петербурга.  

«Должно простоять долго». Ледяная резиденция Деда Мороза появилась в Могилёве-6

«Должно простоять долго». Ледяная резиденция Деда Мороза появилась в Могилёве-8

Денис Новицкий, скульптор (Россия):
Должно простоять долго, мы делали композиции как можно толще. Для того, чтобы люди радовались, ходили в парк, делали фото. И запомнили этот Новый год.

«Должно простоять долго». Ледяная резиденция Деда Мороза появилась в Могилёве-10

Анастасия Сиваева, жительница Могилёва:
Конечно, Дед Мороз со Снегурочкой заслуживают такой домик. Решили с детками приехать в резиденцию. Потому что им нравится сам праздник. Это время чудес, когда исполняются все желания.

Вдохновила мастеров на создание ледяного городка сказка «Щелкунчик и Мышиный король». Очень символично для наступившего года Крысы.

«Должно простоять долго». Ледяная резиденция Деда Мороза появилась в Могилёве-13

Центральное место композиции занимают Дед Мороз и Снегурочка, есть и дворец, карета и трон. Полюбоваться скульптурами и сделать фото на память можно в парке Подниколье. 

# Новый год # общество # Денис Новицкий # Анастасия Сиваева # Фотофакт

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