В Беларуси начал работать обновлённый портал социальной защиты населения

Портал максимально информативный и удобный для пользователей. На главной странице есть интерактивный помощник, который упростит навигацию по ресурсу. Появились на портале и новые сервисы. Теперь через личный кабинет в онлайн-режиме можно записаться к специалистам учреждений соцзащиты, а также заказать услуги, к примеру, сиделки или няни.

Юлия Бердникова, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:

Нужно отправить онлайн-заявку на оказание услуги, в течение двух дней рабочих свяжется специалист и приступит к оформлению договорных отношений на оказание этих услуг. И особенностью вот этого сервиса онлайн-заявки является также, что услугу можно заказать не только в отношении себя, но и в отношении третьих лиц. Также особенностью обновленной версии является возможность решения в оперативном режиме проблемных вопросов, которые возникают у наших граждан, а это, прежде всего, такие острые вопросы, когда, допустим, работодатель нарушает трудовые отношения, несвоевременно выплачивает заработную плату, либо несвоевременно выплачивается пособие.

Вход в личный кабинет на портале социальной защиты осуществляется через межбанковскую систему идентификации. Это привычный инструмент для большинства белорусов.