Новости Беларуси. Что подразумевается под этим понятием, рассказали в программе «Открытый разговор».
Илона Волынец, СТВ:
В Беларуси может появиться обязательный «папин отпуск».
Олег Бакулин, руководитель общественного объединения «Защита прав отцов и детей»:
Об этом говорят уже много.
Илона Волынец:
И сейчас создана и рабочая группа, и специалисты прорабатывают этот вопрос. Давайте сразу поясним: мы, всё-таки, говорим об обязательном отпуске, но не декрете вместо мамы?
Наталья Пасканная, советник главного управления социального партнерства и трудовых отношений Федерации профсоюзов Беларуси:
Нет, это дополнительный отпуск, который предполагается давать отцу одновременно с отпуском матери для того, чтобы больше наших пап интегрировать в воспитательный процесс.