Новости Беларуси. Что подразумевается под этим понятием, рассказали в программе «Открытый разговор».

Илона Волынец, СТВ:

В Беларуси может появиться обязательный «папин отпуск».

Олег Бакулин, руководитель общественного объединения «Защита прав отцов и детей»:

Об этом говорят уже много.

Илона Волынец:

И сейчас создана и рабочая группа, и специалисты прорабатывают этот вопрос. Давайте сразу поясним: мы, всё-таки, говорим об обязательном отпуске, но не декрете вместо мамы?

Наталья Пасканная, советник главного управления социального партнерства и трудовых отношений Федерации профсоюзов Беларуси:

Нет, это дополнительный отпуск, который предполагается давать отцу одновременно с отпуском матери для того, чтобы больше наших пап интегрировать в воспитательный процесс.