В Беларуси может появиться академия авиации

Новости Беларуси. О мастерстве высшего пилотажа 28 июля говорили и на высшем уровне. Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с министром транспорта и коммуникаций Анатолием Сиваком и первым заместителем главы Администрации Президента Александром Радьковым. В центре внимания — преобразование Минского государственного высшего авиационного колледжа в академию. Предполагается, что она будет создана в течение года.

Здесь как нигде знают: авиация не прощает ошибок. Вот уже 40 лет Минский авиационный колледж готовит таких специалистов, без которых покорять небо было бы вряд ли возможным. Обслуживание авиационного и радиоэлектронного оборудования, специалисты по управлению воздушным движением и расшифровке «чёрных ящиков». Всерьез замахнулись и на перспективные специальности. Например, связанные с беспилотниками. Кафедру создали еще три года назад.

Александр Лапцевич, начальник Минского государственного высшего авиационного колледжа:

Мы единственное учебное заведение, которое готовит специалистов по боевым авиационным комплексам и по беспилотным летательным аппаратам (те аппараты, которые летают без участия летчика). Это весьма перспективное направление, есть много зарубежных заказчиков, которые проявляют интерес.

Уникальность факультетов и хороший уровень подготовки привлекают и абитуриентов. В числе будущих курсантов и Роман. Признаётся: решение связать жизнь с авиацией принял ещё в 9 классе. В своё время отец буквально «заразил» любовью к небу.

Становление гражданской авиации в Беларуси началось со строительства аэропорта в Минске, который был торжественно открыт 7 ноября 1933 года. В 1945 начались регулярные рейсы на местных воздушных линиях в Гомельской и Могилевской областях. Спустя 10 лет в Минске приземляется первый реактивный самолет Ту-124. В 1970 году белорусские авиаторы выполняли полеты на сотни линиях союзного и местного значения. В том же году была открыта первая международная авиалиния.

Ольга Юруть, СТВ:

У Беларуси свыше полусотни воздушных трасс. Их общая протяженность 25 тысяч километров — это больше чем от экватора до полюса. Популярность авиаперевозок в нашей стране в последнее время возрастет, поэтому возникает вопрос в подготовке кадров. Именно эту тему обсуждали 28 июля на встрече у Президента.

Александр Лукашенко еще в начале разговора отметил, что важно сохранять и развивать отечественную школу по подготовке кадров для авиации. Тут же Глава государства привел доводы, почему вопрос создания авиационной академии публично обсуждается и решается на уровне Президента.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Вы знаете, что происходят в странах, которые теряют образовательную базу для подготовки летчиков. С такой проблемой Россия столкнулась (все аварии, катастрофы были связаны с тем, что нет толковых, образованных и подготовленных летчиков). Мы сохранили это образование, у нас есть высший авиационный колледж. Мы его преобразовали или преобразовываем в академию. Первый вопрос: надо нам или не надо? Что в связи с этим мы теряем, приобретаем, дорого это или дешево. Второй вопрос: передача его из Министерства транспорта в Министерство образования. Если мы туда отдаем, что от этого получит академия? Почему вы решили отдать подготовку специалистов, которые нужны вашему министерству в общее министерство образования.

Анатолий Сивак, министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

Надо создать академию. Все-таки нужно создать полноценную высшую школу, которая будет иметь и магистратуру.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Вы считаете, там, где сегодня пять десятков ВУЗов, там быстрее создадут такую мощную академию и эффективную, нежели вы, у которого 2-3 ВУЗа?

Авиационный колледж готовит специалистов высшего и среднетехнического образования, но уже здесь готовы сделать серьезный шаг вперед. Ведь летчиков в таком виде, чтобы получил диплом и тут же сел за штурвал, например, пассажирского боинга авиакомпании у нас пока не готовят.

Анатолий Сивак, министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

Перевозки авиационным транспортом динамично развиваются (по крайне мере, в нашей стране). В этом полугодие у нас прирост более 20%. Мы ставим себе задачу задействовать не только один Национальный аэропорт, но и региональные аэропорты. У нас обучают пилотов-любителей, а коммерческой авиации у нас нет.

Колледж и создаваемое на его базе учебное заведение решено оставить «под крылом» отраслевого министерства. Предполагается, что Академию авиации в Беларуси откроют в течение года. При этом планируют серьезную «перезагрузку» материально-технической базы, да и требования к преподавательскому составу «взлетят». К слову, на встрече у Президента шел разговор о подготовке кадров не только для авиации, но и специалистов для всей транспортной отрасли страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.