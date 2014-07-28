В Бресте провели первую общегородскую зарядку

Новости Беларуси. Первая общегородская зарядка прошла в Бресте в рамках празднования Дня города. Коллективно приобщаться к здоровому образу жизни на стадион вышли более сотни брестчан. В пользе утренней гимнастики на собственном опыте горожан убеждал первый белорусский олимпийский чемпион.

Сергей Макаренко, олимпийский чемпион (1960):

Было бы хорошо, если бы это была традиция. Вот стадион, выходной день, утром народ с близлежащих домов собирается. Надо это организовать. Это очень хорошая вещь, очень интересная и полезная.

Инициативу получить общегородской заряд энергии брестчане поддержали целыми семьями: «по порядку рассчитывались» независимо от возраста и служебного положения.

Энергичные занятия на свежем воздухе организаторы акции планируют проводить регулярно. Надеются, к 1000-летию города на стадионе будет собираться не меньше тысячи человек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Семенова:

Я считаю, что это надо вообще каждый день проводить! Людей все больше и больше будет. Здоровый образ жизни, мне кажется, захватит молодежь!

Игорь Самсонов:

Сегодня меня привела сюда идея того, что здесь - здоровый образ жизни! Такое мероприятие у нас впервые в Бресте. Это интересно, всем советую заниматься!