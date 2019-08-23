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В Беларуси могут ввести льготы для отслуживших срочников: поступление в вузы без конкурса, доплаты к стипендии и снижение стоимости обучения

23 августа 2019 18:26
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Новости Беларуси. В вузы без конкурса – на таких основаниях в нашей стране предлагают зачислять отслуживших в армии. Речь идет об остро востребованных для экономики специальностях, в частности технических, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их перечень может меняться каждый год. Об этом 23 августа сообщили представители Минобороны Беларуси. Чтобы претендовать на льготу, абитуриент должен иметь хорошую успеваемость и ходатайство от военной части. Кроме того, студенты, прошедшие срочную службу, будут иметь льготы при заселении в общежитие. Эти меры, помимо прочего, позволят повысить престиж белорусской армии.

В Беларуси могут ввести льготы для отслуживших срочников: поступление в вузы без конкурса, доплаты к стипендии и снижение стоимости обучения-1

Владимир Макаров, начальник управления информации Министерства обороны Беларуси:
Принципиально важный вопрос, и однозначно он будет решен. С 2016 года мы принципиально поставили его, и было поручение правительства еще три года назад о непременной проработке вопроса и включении в страховой пенсионный стаж срочной военной службы.

В Беларуси могут ввести льготы для отслуживших срочников: поступление в вузы без конкурса, доплаты к стипендии и снижение стоимости обучения-4

Прорабатывается вопрос о снижении стоимости обучения для отслуживших в армии студентов, а также о доплате к стипендии. Кроме того, к 2020 году выплаты призванным на военные сборы увеличатся в 15 раз, а денежное довольствие солдат срочной службы – вдвое.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Владимир Макаров # Фотофакт

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