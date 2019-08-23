В Беларуси могут ввести льготы для отслуживших срочников: поступление в вузы без конкурса, доплаты к стипендии и снижение стоимости обучения

Новости Беларуси. В вузы без конкурса – на таких основаниях в нашей стране предлагают зачислять отслуживших в армии. Речь идет об остро востребованных для экономики специальностях, в частности технических, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их перечень может меняться каждый год. Об этом 23 августа сообщили представители Минобороны Беларуси. Чтобы претендовать на льготу, абитуриент должен иметь хорошую успеваемость и ходатайство от военной части. Кроме того, студенты, прошедшие срочную службу, будут иметь льготы при заселении в общежитие. Эти меры, помимо прочего, позволят повысить престиж белорусской армии.