Вахтанг Кикабидзе: «К политике очень так отношусь. Стараюсь с ними не сотрудничать нигде»

Новости Беларуси. В свое время в немалой степени благодаря Владимиру Жбанову, который, к сожалению, уже ушел из жизни, особой приметой Минска стали скульптуры. «Девочка с зонтиком», «Незнакомка» и «Прикуривающий» в Михайловском сквере, «Семья» у ЦУМа, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Юлия Огнева, СТВ:

Дальше подключились и другие авторы, и сейчас то и дело в городе появляются новые скульптурные композиции. Одна площадь перед Комаровским рынком чего стоит. На неделе в Минске торжественно открыли скульптуру, посвященную Мимино, любимому всеми киногерою. Она расположилась на только-только заложеной «Аллее звезд» недалеко от парка Дружбы народов. На открытие приехал сам Вахтанг Кикабидзе.

Корреспондент Ксения Худолей не преминула пообщаться с актером и музыкантом. Аллея Дружбы – хорошее, доброе дело. Если люди любят, почему не поставить? Просто мне повезло Ксения Худолей, корреспондент:

Концерт «Из Грузии с любовью» для белорусов правда большой подарок. А для вас этот визит в Беларусь что значит?

Вахтанг Кикабидзе, народный артист Грузии:

Я очень люблю Беларусь, очень. У меня много друзей здесь. Мне нравится, что широкие улицы, воздуха много. Очень хороший народ – добрый, гостеприимный, мы чем-то похожи друг на друга. Я уже несколько лет не был здесь и с удовольствием приехал. Вначале, когда мне позвонили и сказали, что какой-то памятник открывают, честно говоря, я не понял, о чем речь. Но когда увидел билеты в Минск (мой директор сделал), я уже обрадовался. Думаю: «Вот, сейчас мы поедем в Минск – я люблю сюда приезжать – там открывается аллея Дружбы». Вахтанг Кикабидзе в Минске: так обрадовался, когда позвонили. Я думал, что кто-то шутит, понимаете? Вчера как раз предложили Мулявина там поставить. Понимаете, очень много есть людей, которые могут украшать эту аллею. Разных профессий, не обязательно артистов. Было очень много журналистов. Я даже сказал: «Мне так неудобно, что я стою перед вами, вас столько много». Это хорошее, доброе дело. Если люди любят, почему не поставить? Просто мне повезло.

Всю группу «Песняры» очень любил я ту и эту, новую, тоже Ксения Худолей:

По-моему, вам подарили пластинку, диск Мулявина, и вам очень понравился подарок? Вахтанг Кикабидзе:

Мы были друзьями хорошими. Конечно, я обрадовался. Всю группу очень любил я ту и эту, новую, тоже.

К политике очень так отношусь. Стараюсь с ними не сотрудничать нигде Ксения Худолей:

Для вас отношения Беларуси и Грузии – это сотрудничество, политика или все-таки что-то большее? Вахтанг Кикабидзе:

Нет, я к политике очень так отношусь. Стараюсь с ними не сотрудничать нигде. Это просто мое личное. У меня очень хорошие программы и на грузинском, и на русском языке. Когда мне очень хочется спеть по-русски, я еду в Украину, еду в Беларусь и пою здесь. Какая разница?

Ксения Худолей:

Если я вас сейчас попрошу описать ваши настроение и жизнь на этот момент строчкой из какой-то вашей песни, что это будет за строчка? Вахтанг Кикабидзе:

Есть одна песня у меня, я ее сегодня буду петь. Моя песня, называется «Где-то там далеко». Это баллада, связанная с этими гадостями, которые в мире происходят. Я имею в виду войну, стрельбу и все, что с этим связано. Ксения Худолей:

Вот я спросила про песню. А какой из фильмов сейчас вспоминаете и почему?

Я написал сценарий очередной и буду, наверное, снимать. Будет называться картина «Диагноз – грузины» Вахтанг Кикабидзе:

Есть такой фильм «Не горюй», это вообще классика. К сожалению, уже Георгия Данелии нет в живых. С ним я работал на четырех фильмах. И когда он мне говорил: «Я должен тебе прислать сценарий», я уже готов был не читать. Я говорил: «Я согласен, все», сразу. Такие фильмы, как «Не горюй», сегодня уже никто не снимет. Я написал сценарий очередной и буду, наверное, снимать. Или если я не буду снимать, то кто-нибудь, кого я выберу. Это семь новелл – я очень люблю маленькое кино – в одном фильме. Будет называться картина «Диагноз – грузины» (грузины именно одной ногой здесь, а другой где-то в другом месте). Это будет смешно, но там такая философия – там и о войне, и о любви соседа к соседу, и о семье, и дружбе, и обо всем, понимаете? Я надеюсь, что в скором времени начнем это дело, уже этим заниматься.

Я думаю, что в каждой новелле где-то я буду Ксения Худолей:

Об актерском составе думали? Вахтанг Кикабидзе:

Все мои знакомые, которых я знаю, в которых я уверен, что они хорошие актеры, – они будут играть. Я думаю, что в каждой новелле где-то я буду. Ксения Худолей:

В каждой из семи?