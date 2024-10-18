«Патология щитовидной железы может развиться в любом возрасте». Поговорили с врачом о лечении гипотиреоза

Гипотиреоз – это состояние, при котором щитовидная железа не вырабатывает достаточного количества гормонов. Симптомы гипотиреоза могут включать усталость, слабость, снижение концентрации, повышенную чувствительность к холоду, сухость и шелушение кожи, а также отеки. Постепенное накопление симптомов часто делает диагностику заболевания сложной, нередко гипотиреоз можно обнаружить уже на стадии развития осложнений.

Светлана Иванченко, врач-эндокринолог медицинского центра «Нордин»:

Патология щитовидной железы может развиться в любом возрасте, чаще болеют женщины, какой-то сезонности у этого заболевания нет. Так как влияют гормоны щитовидной железы на все органы и системы организма, то само заболевание снижения функций (гипотиреоз) маскируется под другие состояния. Причины появления гипотиреоза могут быть различными, включая врожденные аномалии, аутоиммунные заболевания, хирургическое удаление щитовидной железы, нарушения в ее функционировании. Недостаточный прием йода также может привести к развитию гипотиреоза. Светлана Иванченко:

В каких-то тяжелых случаях гипотиреоз может характеризоваться таким уже характерным лицом, то есть это повышенная отечность, сильно выпавшие волосы, человек заторможенный, у него нарушена память, у него нарушена концентрация внимания, поэтому какой-то самодиагностикой этого заболевания заниматься нельзя. Функция щитовидной железы зависит от многих факторов: от насыщаемости организма йодом, рядом других микроэлементов, от общего состояния организма, структуры щитовидной железы, истории приема каких-то медикаментов, воздействия на область шеи, где находится наша щитовидная железа. Гипотиреоз, оставленный без должного внимания и лечения, может вызвать серьезные осложнения. Среди них проблемы с сердечно-сосудистой системой, нарушение обмена веществ, изменения в психоэмоциональной сфере, а также затруднения в репродуктивной функции у женщин.