«Патология щитовидной железы может развиться в любом возрасте». Поговорили с врачом о лечении гипотиреоза

Гипотиреоз – это состояние, при котором щитовидная железа не вырабатывает достаточного количества гормонов. Симптомы гипотиреоза могут включать усталость, слабость, снижение концентрации, повышенную чувствительность к холоду, сухость и шелушение кожи, а также отеки. Постепенное накопление симптомов часто делает диагностику заболевания сложной, нередко гипотиреоз можно обнаружить уже на стадии развития осложнений.
Светлана Иванченко, врач-эндокринолог медицинского центра «Нордин»:
Патология щитовидной железы может развиться в любом возрасте, чаще болеют женщины, какой-то сезонности у этого заболевания нет. Так как влияют гормоны щитовидной железы на все органы и системы организма, то само заболевание снижения функций (гипотиреоз) маскируется под другие состояния.
Причины появления гипотиреоза могут быть различными, включая врожденные аномалии, аутоиммунные заболевания, хирургическое удаление щитовидной железы, нарушения в ее функционировании. Недостаточный прием йода также может привести к развитию гипотиреоза.
Светлана Иванченко:
В каких-то тяжелых случаях гипотиреоз может характеризоваться таким уже характерным лицом, то есть это повышенная отечность, сильно выпавшие волосы, человек заторможенный, у него нарушена память, у него нарушена концентрация внимания, поэтому какой-то самодиагностикой этого заболевания заниматься нельзя. Функция щитовидной железы зависит от многих факторов: от насыщаемости организма йодом, рядом других микроэлементов, от общего состояния организма, структуры щитовидной железы, истории приема каких-то медикаментов, воздействия на область шеи, где находится наша щитовидная железа.
Гипотиреоз, оставленный без должного внимания и лечения, может вызвать серьезные осложнения. Среди них проблемы с сердечно-сосудистой системой, нарушение обмена веществ, изменения в психоэмоциональной сфере, а также затруднения в репродуктивной функции у женщин.
Диагностика гипотиреоза проводится на основе анализа уровня гормонов щитовидной железы, а также наличия клинических симптомов. Часто также используется ультразвуковое исследование щитовидки для определения ее состояния.
Светлана Иванченко:
Различаются несколько стадий. Это субклиническая, когда симптоматики как таковой может не быть. Манифестный, или так называемый первичный гипотиреоз, когда уже эти нарушения зашли достаточно далеко, чтобы во всей красе демонстрировать свое влияние на ваш организм, давать яркую симптоматику и уже начинать не только внешне, но и серьезно влиять на органы и системы. Самая тяжелая терминальная стадия поражения и дисфункция щитовидной железы, которую мы видим на сегодняшний день редко, но даже нуждается в госпитализации, это уже тяжелое состояние, требующее реанимационных мероприятий.
Лечение гипотиреоза обычно включает прием синтетических гормонов щитовидной железы. Дозировка и препарат назначаются врачом индивидуально с учетом особенностей пациента и степени развития заболевания. Регулярное наблюдение и коррекция дозы помогают контролировать состояние.
Светлана Иванченко:
Это состояние успешно поддается лечению, причем даже на стадии субклинического гипотиреоза, когда эти нарушения еще не явны, они еще пока что не привели к развитию заболевания как такового, но можно на старте так скорректировать питание, прием микроэлементов, витаминов человеком, что это заболевание будет устранено.
Профилактика гипотиреоза часто сводится к правильному питанию с учетом потребности организма в йоде, здоровому образу жизни, достаточной физической активности. Также важно не забывать о регулярных обследованиях у эндокринолога для своевременного выявления и управления состоянием щитовидной железы.
Светлана Иванченко:
Учитывая важность этого небольшого органа, я призываю вас внимательно относиться к своему здоровью и, как минимум, при обнаружении каких-то изменений в своем состоянии, а лучше даже заранее, все-таки обратиться к врачу, проверить состояние вашей щитовидной железы, проверить состояние организма.
Гипотиреоз требует внимательного и комплексного подхода к лечению. Понимание причин заболевания, своевременное обращение к специалисту, соблюдение рекомендаций врача и контроль состояния помогут предотвратить серьезные осложнения и повысить качество жизни.
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