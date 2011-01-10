В Беларуси льготные кредиты на потребительские нужды можно будет использовать для покупок товаров у ИП

В Беларуси с использованием льготных кредитов на потребительские нужды можно будет покупать товары у индивидуальных предпринимателей. Эта норма предусмотрена указом №11 «О внесении изменений и дополнения в Указ Президента Республики Беларусь от 6 июля 2009 г. №371», который 6 января подписал Глава государства Александр Лукашенко.

Указ предусматривает продление периода предоставления гражданам льготных кредитов на потребительские нужды до конца 2011 года и возможность приобретения товаров с использованием льготных кредитов у индивидуальных предпринимателей.

В соответствии с указом от 6 июля 2009 года №371 «О льготном потребительском кредитовании», открытыми акционерными обществами «Беларусбанк», «Белагропромбанк», «Белорусский банк развития и реконструкции “Белинвестбанк”» и «Белпромстройбанк» в 2009-2010 годах гражданам предоставлялись льготные кредиты на потребительские нужды для приобретения товаров по перечню, определяемому правительством.

По информации этих акционерных обществ, спрос населения на данный вид кредита увеличивается. В основном с использованием льготных потребительских кредитов приобретаются мебель и бытовая техника. За 9 месяцев 2010 года населению выдано потребительских кредитов на сумму более Br42 млрд.

Указом также предусматривается возможность приобретения потребительских товаров с использованием льготных кредитов у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих продажу товаров через торговые объекты.

Указ вступает в силу после его официального опубликования, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».