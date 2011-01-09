А. Лукашенко: Как бы ни складывалась экономическая ситуация, денег на талантливых людей, образование, науку и культуру мы жалеть не будем

Об этом заявил глава государства на вручении премии «За духовное возрождение» и специальной премии Президента. Их получают люди, которые утверждают в обществе духовные и моральные ценности. По благословению Владыки Филарета награды священнослужителям и людям светским вручает лично глава государства.

То, что делают здесь с маленькими пациентами, достойно даже ежедневных премий. Но в центре «Живица» лучшая похвала – первые шаги ребенка. Мастерство врачей и медсестер за год ставит на ноги до шести тысяч детей с самыми тяжелыми диагнозами.



Держать ложку, поднять игрушку — для многих тяжелейший труд. Плавание, ритмопластика, лечение лазером, холодом, тренажеры. Но, все же, самое главное – прямое общение со специалистами. В «Живице» учат не просто приспосабливаться к жизни, но и говорить с миром на равных.

Ольга Карнаушенко, психолог Гомельского областного детского центра медицинской реабилитации «Живица»:

У детей плотный график. Процедуры физиотерапия, массаж. Сюда приходят и для них тут такое чудо.

Людмила Тортева, главный врач Гомельского областного детского центра медицинской реабилитации «Живица»:

Мы собрали все лучшее в реабилитации по стране. И получили этот результат: практически 100% пациентов уезжают от нас с наступившими улучшениями.



На этой неделе коллективу уникального медучреждения Гомельщины аплодировали во Дворце Республики, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Их труд отмечен премией «За духовное возрождение».



Традиции уже много лет: главными наградами года именно в дни Рождества отмечать тех, кто весь год старался сделать мир светлее. По благословению Владыки Филарета премию вручает глава государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

И как бы ни складывалась экономическая ситуация, денег на талантливых людей, на образование, на науку и культуру мы жалеть не будем.

Как растение не может жить без света и тепла, так и страна – без духовности, без многогранного творчества ее граждан. Это особенно актуально в наши дни, когда впервые в истории белорусы построили суверенное государство, ощутили себя полноправными хозяевами на своей земле.

Обретение независимости окрыляет, дает невиданный ранее взлет патриотических чувств, стремление сделать как можно больше для укрепления и украшения нашего общего дома.



Из духовенства в этом году за просветительскую работу премию получил Владыка Феодосий. Полоцкую епархию возглавляет уже 13 лет.

На сцену вышла и Игуменья Евдокия. В Спасо-Евфросиниевском женском монастыре она прошла путь от экономки до настоятельницы. Почувствовала себя и литератором, и редактором.

Евдокия, настоятельница Полоцкого Спасо-Евфросиниевского женского монастыря:

С Божей помощью и матушки преподобной, нам удалось издать эту книжечку «Полоцкое радование». Конечно, трудов много, сестры трудились месяцами днем и ночью.



В многолетнем труде по крупицам собрана история Спасо-Евфросиниевской обители: здесь архивные документы, рассказы очевидцев, фотографии разных лет, репродукции и уникальные исторические факты. И это только начало, говорят монахини. Уже начата работа над созданием полной летописи монастыря, начиная с XII века.

Эта премия – уникальная белорусская традиция. Такого больше нет нигде на постсоветском пространстве, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». И в этом сочетании, «духовное возрождение», слова неотделимы друг от друга. Как в сильной нации живет и здоровый дух, так и процветание народа нереально без высокой нравственности и духовности.

Деятели культуры, искусства, врачи, служители церкви, и православной, и католической. И если раньше, когда премия только зарождалась, духовность считалась, скорее, уделом священников, сегодня это понятие всеобъемлющее. За 14 лет лауреатами становились люди совершенно разных профессий.

Филарет, Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Уникальность этого чествования состоит в том, что оно служит превосходным зеркалом, отражающим лик повседневной нашей жизни в ее самых ярких выражениях.



На неделе во Дворце Республики много говорили о духовном. В издательстве «Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки» знают все грани этого сложного понятия.

«Земля силы. Беловежская пуща» и «Радзивиллы. Альбом портретов XVIII-XIX веков» – это книги, над которым трудился весь коллектив. Творили как мэтры, так и молодежь.

Татьяна Жуковская, заведующая редакцией естественных и точных наук издательства «Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки»:

Книга охватывает все: историю многовековую, богатство флоры и фауны. Впервые мы показываем даже жизнь людей в Беловежской пуще.



Эта «книга-гигант» весит целых семь килограммов. Впрочем, внутреннее содержание гораздо весомее: 165 факсимильных черно-белых портретных гравюр. Уникальное современное издание повторяет раритетный альбом Радзивиллов XVIII века.

Татьяна Белова, директор издательства «Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки»:

Ждали полгода, пока изготовят эту бумагу, которая бы повторяла по фактуре издание XVIII века. Ручной переплет. И вот родился такой большой проект.



Когда на сцену вышли еще два лауреата премии «За духовное возрождение», аплодисменты также долго не умолкали. Семья Сенцовых из Бобруйска воспитала 21 ребенка. И 18 из них – приемные.



Буквально перед отъездом в Минск, Сенцовых поздравляла и наша съемочная группа. Маму Тамару мы застали за готовкой большого обеда на все семейство.



У всех детей должны быть родители. Это убеждение четы Сенцовых. Поэтому и решились более 20 лет назад пойти в приют. Хотели усыновить одного, но вернулись с пятью. Самому маленькому приемному сынишке был годик, а старшему – шесть. К тому времени супруги уже воспитывали троих собственных детей. Позже дом Сенцовых получил новый статус – детский дом семейного типа.

Тамара Сенцова, родитель-воспитатель детского дома семейного типа:

Видела детей и знала, что они в детском доме. Предложила мужу, и он согласился.

Владислав Сенцов, родитель-воспитатель детского дома семейного типа:

То дядей, то по отчеству называли, а потом разыграются и уже «папа».



У каждого ребенка была своя история и жизни, и болезни. Но Тамару и Владислава это никогда не пугало. Многие уже выросли, и подарили Сенцовым пятерых внуков, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».



Премий «За духовное возрождение» в этом году шесть. Традиционно вручены и девять специальных премий Президента деятелям культуры и искусства.

Иосиф Нестерович, руководитель заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь, ансамбля белорусской песни «Терница»:

У нас много друзей. Особенно среди диаспор белорусских. В Белосток мы едем как к себе домой. Там наши друзья.

Татьяна Шауро, директор Семежевского центра культуры и досуга отдела культуры Копыльского райисполкома Минской области:

Ребята ходят по деревне, шчэдруюць, поздравляют односельчан. Это для нас настоящий праздник. Для всей деревни. И с каждым годом он приобретает популярность.



На сцену поднимались и руководители маститых коллективов, и тех, кто только идет к всенародной славе. Есть среди лауреатов и люди, которые получили уже немало различных наград. К примеру, кинорежиссер Александр Ефремов или художник-живописец Василий Сумарев.



Заглянув в гости в мастерскую к Василию Сумареву, мы застали его за грунтовкой холста. На входе – еще ряд подготовленных к работе полотен. И это основа уже для новых картин.

Возможно, именно эта продолжит серии, отмеченные спецпремией, «Земля моей матери» и «Город моего детства», ведь это вечная тема, говорит художник.



А как потратит свою награду, Василий Сумарев решил уже давно: на подарки детям, своим ученикам. Ведь когда труд ценят, хочется творить и дальше, снова и снова, возрождаясь духовно.