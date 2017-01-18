В Беларуси конкурсом выберут оператора, который будет регулировать сеть маршруток

Новости Беларуси. Белорусские продукты питания будут маркироваться специальным знаком.

Так, на упаковках товаров производитель должен будет обязательно указывать содержание ГМО.

Такие изменения в закон о безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов готовят в Палате представителей. Депутаты рассматривают и другие дополнения в законы, которые обеспечат белорусским товарам беспрепятственный выход на рынки ЕАЭС.

18 января этапы законотворческого процесса парламентарии обсудили в Овальном зале.

Валентин Милошевский, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Если входят генномодифицированные организмы с количеством более 0,9% в составе, обязательно будет указано. Чтобы не было разногласий. Если сегодня наш продукт питания, который пойдет на экспорт, будет различаться по упаковке, по надписям, по составу, его просто не возьмут. В первую очередь привести наш внутренний закон к тем нормам, к которым Беларусь присоединилась.

В 2017 году ожидаются и новые дополнения к закону об автомобильном транспорте.

Изменения коснуться работы такси. Так, диспетчерские службы будут обязаны предоставлять пассажирам информацию о времени прибытия машины или тарифе. Эти данные должны храниться в течении года, это поможет избежать спорных ситуаций.

Также в Беларуси появится оператор, который будет регулировать маршрутную сеть общественного транспорта.

Перевозчик будет выбран на конкурсной основе.

Андрей Рыбак, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Сегодня на рынок все больше прихдят частные перевозчики. Но при этом специфика в том, что частный переводчик сегодня берет самые лакомые кусочки рынка – перевозки, которые приносят больший доход,у которых большая заполняемость. А так называемые государственные перевозчики сегодня работают в секторе перевозок там, где выполняются социальные стандарты.

Давайте те перевозчики, которые более эффективны, возьмут на себя ответственность в том числе и за перевозки по социальным стандартам. Это международная практика, она существует и в странах Прибалтики, и в Польше.

В нижней палате парламента готовится ряд других законопроектов, в том числе об инвестиционных фондах, медицинских патентах и противодействии монополистической деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.