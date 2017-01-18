В Солигорске открылся приют для пребывания детей, чьи родители временно не могут за ними ухаживать

Новости Беларуси. Родители на время: новая услуга появилась в социально-педагогическом центре Солигорского района.

Здесь стало возможным временное пребывание детей, чьи мамы и папы проходят лечение или реабилитацию.

Подразумевается – от алкогольной или наркотической зависимости в учреждениях здравоохранения. Услуга бесплатная.

В приюте могут находиться дети в возрасте от 3 лет.

Причем это не просто место проживания. С ребятами будут работать квалифицированные специалисты, в том числе педагоги-психологи и социальные педагоги. Между прочим, в центре не откажут в помощи и тем родителям, которые по уважительной причине некоторое время не имеют возможности быть рядом со своими детьми, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Жанна Терешко, директор социально-педагогического центра Солигорского района:

Мы такую услугу можем оказывать жителям города и на платной основе, но для этого должны быть веские причины. Работа родителей, командировка, болезнь. Должна быть медицинская справка из детской больницы о том, что ребенок не контактировал с инфекционными больными и у него читые кожные покровы, потому что эти дети будут находиться вместе детьми, которые проживают в приюте. Поэтому все режимные моменты в этой ситуации должны быть соблюдены.