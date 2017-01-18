Из-за скользких дорог ГАИ просит пешеходов быть особенно внимательными

Новости Беларуси. ГАИ Минской области просит пешеходов быть особенно внимательными на дороге. Условия погоды не всегда способствуют безопасному движению, поэтому необходимо быть бдительными и не нарушать всем известные правила.

На дорогах по-прежнему скользко, поэтому мгновенно остановить машину водителям не удастся.

Пешеходам не стоит переходить дорогу даже в разрешенных местах до полной остановки автомобиля, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Еще один важный момент – носить на одежде фликер, чтобы быть видимыми в темноте.

Михаил Мельниченко, начальник отделения ГАИ Копыльского РОВД:

Особенности зимы: покрытие дороги всегда если не скользкое, то влажное, а это увеличивает тормозной путь автомобиля. Водителю для принятия решения об остановке транспортного средства надо несколько больше времени.

Вина в большинстве случаев пешехода,

потому что пешеходы в темное время суток не обозначают себя световозвращающими средствами, переходят проезжую часть в неустановленном месте. Часто, находясь в состоянии алкогольного опьянения, просто ложатся на проезжую часть в местах, где водителю очень сложно их увидеть.