УБЭП раскрыл схему уклонения от налогов в сфере пассажирских перевозок на Витебщине

В Витебской области пресечена деятельность недобросовестных перевозчиков. Сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями раскрыли схему уклонения от налогов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правоохранителями установлено, что в период с 2024 года по март 2025-го 34-летний и двое 36-летних жителей Новополоцка регистрировали субъекты хозяйствования, нанимавшие водителей. При этом часть из них работала без оформления каких-либо документов.

Вадим Гердов, заместитель начальника УБЭП УВД Витебского облисполкома:

Часть водителей работала нелегально. Выручка от перевозок скрывалась от налогообложения и использовалась на личные нужды участников схемы. Через несколько месяцев такие фирмы прекращали работу, а их персонал и деятельность переводились на новые аналогичные предприятия. Действиями злоумышленников государству причинен ущерб на сумму свыше 1 миллиона 300 тысяч белорусских рублей.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц за уклонение от уплаты налогов. Им может грозить до 7 лет лишения свободы.