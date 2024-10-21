В Беларуси изменяются нормы ценового регулирования

Для поддержки отечественных производителей и продвижения товаров, производимых в Беларуси, правительство скорректировало отдельные нормы ценового регулирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Начиная с этого дня и по май следующего года установлены предельные максимальные отпускные цены на яблоки, картофель, капусту, свеклу, морковь и свежие огурцы. С конца октября в определенные рамки по этим товарным позициям будут поставлены и магазины. Продавать дороже запрещено. Кроме того, постановлением правительства снижены надбавки импортера на гречку, макароны, соки, нектары и ряд непродовольственных товаров.

Система регулирования стоимости товаров практически всей потребительской корзины не нова. Около двух лет назад Президент подписал директиву «О недопустимости роста цен». Документ позволяет незамедлительно реагировать на сложившуюся ситуацию на потребительском рынке.