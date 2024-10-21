День отца отмечают в Беларуси

Праздник, который есть не в каждой стране. Неделю родительской любви в Беларуси завершает День отца, который отмечают только третий раз. Утвержден этот праздничный день указом Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Незадолго до него показательными цифрами о наших мужчинах в целом и отцах в частности поделился Национальный статистический комитет. В среднем мужчины в Беларуси женятся в возрасте около 28-29 лет. Всего в Беларуси их на начало этого года насчитывалось 3 миллиона 300 тысяч. Каждый пятый белорус – житель столицы. Если обращаться к статистике о том, сколько отцов воспитывают детей в одиночку, то есть данные переписи 2019 года: таких около 44 тысяч. Быть хорошим папой – самая ответственная и нужная работа в жизни мужчины. Стать примером, научить, рассказать, защитить, объяснить и сделать все это с любовью и терпением – такое может только он.