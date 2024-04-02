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Незарегистрированные отношения. Как партнёры воспринимают гостевой или гражданский брак?

02 апреля 2024 19:53
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Сегодня пары все чаще выбирают для себя такой необременительный формат отношений, как гостевой брак. Это очень удобно – совместный быт вести не нужно, бухгалтерию тоже, да и подписанием различных важных бумаг заниматься не придется. А если вдруг что-то не так, можно просто быстро разбежаться и помахать друг другу на прощание рукой. О том, действительно ли все так красиво и с какими трудностями придется столкнуться в гостевом браке, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Очень любопытная статистика, что в незарегистрированных отношениях почти все женщины считают себя замужними. Мужчины в незарегистрированных отношениях не считают, что они женаты. 90 % мужчин на вопрос: ты женат, отвечают, что нет. 80 % женщин считают себя замужними. Казалось бы, вроде наоборот должно быть, а какие мужики: я не женат в гостевом браке. Ирина, прокомментируйте эти данные. Как так получается?

Незарегистрированные отношения. Как партнёры воспринимают гостевой или гражданский брак?-1

Ирина Бивзюк, психолог:
Женщина хочет все равно чувствовать какую-то стабильность – это про очерченные границы, что я кому-то нужна, необходима. Это, конечно, тоже с самооценкой и уверенностью связано. Все равно это про важность, что со мной кто-то рядом есть, я замужем. Многие же мужчины даже кольца не носят, например, а женщины все равно чаще всего больше носят.

Михаил Свито:
Есть женщины, которые не носят.

Ирина Бивзюк:
Да, но все равно в большинстве своем.

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# Психология # общество # Михаил Свито # Ирина Бивзюк

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