Незарегистрированные отношения. Как партнёры воспринимают гостевой или гражданский брак?

Сегодня пары все чаще выбирают для себя такой необременительный формат отношений, как гостевой брак. Это очень удобно – совместный быт вести не нужно, бухгалтерию тоже, да и подписанием различных важных бумаг заниматься не придется. А если вдруг что-то не так, можно просто быстро разбежаться и помахать друг другу на прощание рукой. О том, действительно ли все так красиво и с какими трудностями придется столкнуться в гостевом браке, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Очень любопытная статистика, что в незарегистрированных отношениях почти все женщины считают себя замужними. Мужчины в незарегистрированных отношениях не считают, что они женаты. 90 % мужчин на вопрос: ты женат, отвечают, что нет. 80 % женщин считают себя замужними. Казалось бы, вроде наоборот должно быть, а какие мужики: я не женат в гостевом браке. Ирина, прокомментируйте эти данные. Как так получается?