В Беларуси исполняется 100 лет участковой милиции – пообщались с ветераном Октябрьского РУВД

Новости Беларуси. Сегодня службе участковых инспекторов милиции исполняется 100 лет, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Время, за которое выросло не одно поколение профессионалов своего дела. На такую работу идут исключительно по призванию. Один из представителей профессии Александр Куликовский – заслуженный ветеран Октябрьского РУВД. Участковым инспектором он проработал четверть века. А сейчас передает знания и опыт молодым сотрудникам.

Прийти в профессию Александра Куликовского вдохновил дядя, который посвятил службе в милиции всю свою жизнь. Наш герой последовал его примеру и ни разу не пожалел. До сих пор помнит свое первое дежурство. Далее годы службы сотни выявленных правонарушений. За спиной заслуженного ветерана Октябрьского РУВД богатый профессиональный опыт. Проработав 25 лет участковым инспектором, вышел на пенсию по достижению возраста, но из профессии не ушел.