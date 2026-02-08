Олимпийские игры превратились в часть большой политической игры – Мысливец

Авторский проект Алены Сыровой «Суровый взгляд» на СТВ.
Алена Сырова, политический обозреватель:
Стартовали зимние Олимпийские игры в Италии. Открытие было стильным. Вы не пропустили? Всего семь белорусских спортсменов принимают участие в соревнованиях. На церемонию открытия (дефиле) их не пустили.
Не будем вас погружать и погружаться в то, почему так получилось. Много факторов сложилось: спортивных, субъективных, объективных и политических. Важно. Мы будем радоваться каждой победе белорусов, где бы они ни защищали честь страны.
Но вы заметили, как мало об этом в СМИ, в соцсетях? Ни в газетах, ни в «тиках», ни в «токах» истерики нет. Как так вышло, что еще три года назад отмену нас на мировых первенствах общество воспринимало как трагедию, а сейчас будто и не проблема вовсе?
Николай Мысливец, директор Института социологии НАН Беларуси:
Олимпийские игры превратились в часть большой политической игры. На этом фоне интерес, собственно, к спортивным достижениям, в том числе и наших спортсменов, в определенной степени нивелируется той нездоровой абсолютно атмосферой, которая существует вокруг не только главного спортивного праздника четырехлетия, но и вокруг других спортивных состязаний.
Дух олимпизма, дух соперничества, дух открытости, дух состязательности, к сожалению, оказался утрачен. Это очень печально. В фокусе внимания белорусов, конечно же, вопросы нашей жизни. Нас интересует мирное сосуществование, вопросы образования и науки, вопросы здоровья, вопросы экономики, интеллектуальный потенциал нации. В приоритете у белорусов вопросы семьи, вопросы деторождения. Вот это те цели, на которые мы все сейчас ориентированы.