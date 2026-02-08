Олимпийские игры превратились в часть большой политической игры – Мысливец

Алена Сырова, политический обозреватель: Стартовали зимние Олимпийские игры в Италии. Открытие было стильным. Вы не пропустили? Всего семь белорусских спортсменов принимают участие в соревнованиях. На церемонию открытия (дефиле) их не пустили.

Не будем вас погружать и погружаться в то, почему так получилось. Много факторов сложилось: спортивных, субъективных, объективных и политических. Важно. Мы будем радоваться каждой победе белорусов, где бы они ни защищали честь страны.

Но вы заметили, как мало об этом в СМИ, в соцсетях? Ни в газетах, ни в «тиках», ни в «токах» истерики нет. Как так вышло, что еще три года назад отмену нас на мировых первенствах общество воспринимало как трагедию, а сейчас будто и не проблема вовсе?