Поезда-старички оказались надёжнее бизнес-класса. Узнали, с какими трудностями столкнулась БЖД в мороз

Алена Сырова, политический обозреватель: Вы заметили? С возвращением нормальной для нас натуральной, а не еврозимы, обращаемся к тому, что эффективно, и в сторону эстетику. Бизнес-класс не потянул наших погод, и пришлось пересесть на поезда-старички. Не модные, но они хотя бы приезжают. Да, с опозданием.

Константин Бояр, первый заместитель начальника пассажирской службы управления Белорусской железной дороги:

Несмотря на события, которые у нас происходили в последний месяц, Белорусская железная дорога приняла все возможные меры для того, чтобы обеспечить движение поездов. Да, были моменты, где были определенные задержки, но тем не менее белорусская дорога не остановилась. Она продолжает работать. Надо отметить, что не сказать, что в борьбе со снегом, а просто в целях урегулирования определенных производственных решений с 8 января по 2 февраля более 20 тысяч работников железнодорожного транспорта физически приняли участие в очистке платформ и инфраструктуры Белорусской железной дороги.

– Есть ли какая-то бонусная система, допустим, задерживается рейс? Вообще, предусмотрено что-либо в таком направлении?

– Конечно же, замечания и обращения граждан были. Это ожидаемо в этих условиях, которые происходили. Говорить о бонусной системе в настоящее время не приходится. Тем не менее основной бонус для нас – это в первую очередь обеспечить доставку пассажиров в любых условиях, не допустить остановки движения и гарантировать проезд граждан.

Алена Сырова:

Изучила цены, по старинке еще и дешевле получается. Хотя, конечно, роль в данном случае это не играет. Когда снега растают, можно будет выбирать, дороже время или деньги.