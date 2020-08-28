«В Беларуси есть всё. Стабильность есть, рынки». Почему турецкие бизнесмены уже 7 лет инвестируют в производство подгузников?

Новости Беларуси. Семь лет назад на территории свободной экономической зоны «Могилев» впервые наладили выпуск некогда исключительно импортируемых товаров – детских одноразовых подгузников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предприятие с турецким капиталом, привлекли налоговые и таможенные льготы. За это время производство приросло в разы, а условиями работы на белорусской земле инвестор более чем доволен. Подробнее в материале Ирины Недобоевой.

Осман Учар Теййип, заместитель директора предприятия по производству средств гигиены:

Можно считать, что в Беларуси у нас как второй дом. Нам в Беларуси работать удобно. В Беларуси есть, в принципе, все: стабильность есть, рынки, местоположение, условия. Тут, в принципе, все хорошо. Поэтому работаем, развиваемся, расширяем свои линейки.

Если в начале пути в производстве детских подгузников была задействована всего одна линия, то сегодня их здесь уже три. В эти дни завершают наладку выпуска новой продукции.

Наталья Шумская, заместитель директора предприятия по производству средств гигиены:

Для того чтобы люди работали, деньги зарабатывали, мы рабочие места делаем новые. В принципе, это нормально, когда предприятие развивается динамично. Сейчас мы с уверенностью можем сказать, по прошествии стольких лет работы, что наша продукция не уступает мировым брендам. На предприятии работает почти две сотни могилевчан. Обстановка стабильная. О волнениях здесь разве что только слышали.

Александр Сарвиро, начальник производства предприятия по производству средств гигиены:

Вы знаете, у нас очень много работы сейчас, нам даже некогда об этом подумать. Для того чтобы полностью исключить брак, мы ежечасно берем анализы, делаем в лаборатории. И осуществляем постоянный контроль именно на линии. Контроль как средствами автоматики, так и человеческий контроль. Олег Хомченко работает здесь уже пятый год. Начинал оператором, а сегодня уже мастер.

Олег Хомченко, мастер автоматической линии предприятия по производству средств гигиены:

Мне есть с чем сравнивать. Данное предприятие, на котором я работаю, меня устраивает. Работа, график, выполнение своих функций и поощрение. Два месяца назад, изучив повышенный спрос в мире, в основной арсенал продукции включили и одноразовые маски. Линия – мировой рекордсмен по количеству изготавливаемых средств защиты в минуту – 1200 штук.

Ирина Недобоева, корреспондент:

Таких линий по производству одноразовых масок в мире всего три. Одна в Могилеве и две в Китае. На днях здесь ожидают поставку еще одной установки. И уже в ближайшее время это предприятие первым в Беларуси станет производить одноразовые маски для детей.

Всего же на территории СЭЗ «Могилев» 18 участков – это почти 3,5 тысячи гектаров. Внушительные возможности для прибыльных вложений. В плюс – выгодная локация производства. В итоге в списке инвесторов Германия, Австрия, Израиль, Литва, Нидерланды, Китай.

Ирина Давыденко, заместитель главы администрации свободной экономической зоны «Могилев»:

На сегодня в качестве резидентов СЭЗ «Могилев» зарегистрировано 44 предприятия с общим объемом инвестиций свыше 1,3 миллиарда евро. Иностранные инвесторы в Республику Беларусь стремятся для того, потому, что есть разные преференциальные режимы, которые дают преференции и льготы таможенные, налоговые.