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В Беларуси до сих пор находят места, усеянные снарядами времён Великой Отечественной

08 июня 2023 14:20
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Новости Беларуси. Смертоносный урожай – десятки тысяч взрывоопасных предметов. Вот уже более пяти лет в Докшицком районе ведется разминирование территорий, усеянных угрожающими напоминаниями о Великой Отечественной войне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси до сих пор находят места, усеянные снарядами времён Великой Отечественной-1

Нынешним летом специалисты противоминного центра Вооруженных Сил Беларуси вновь работают на территории, где в довоенное время была железнодорожная станция Крулевщина. Там располагался огромный военный склад. Его при отступлении в 1941 году подорвала Красная армия. Взрыв разметал в округе тысячи снарядов. Боеприпасы пролежали в земле практически 80 лет.

В Беларуси до сих пор находят места, усеянные снарядами времён Великой Отечественной-4

Павел Копыток, командир группы разминирования:
Находим здесь очень большое количество снарядов. Это артиллерийские снаряды, минометные мины, артиллерийские взрыватели, все, что осталось от Великой Отечественной войны. Все это мы чистим, уничтожаем и планово очищаем эту территорию от взрывоопасных предметов.

В Беларуси до сих пор находят места, усеянные снарядами времён Великой Отечественной-7

Для обнаружения взрывоопасных предметов саперы используют новые средства поиска. Потом находки уничтожают. Работы продолжатся до ноября.

# Великая Отечественная война # общество # Фотофакт

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