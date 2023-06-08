В Беларуси до сих пор находят места, усеянные снарядами времён Великой Отечественной

Новости Беларуси. Смертоносный урожай – десятки тысяч взрывоопасных предметов. Вот уже более пяти лет в Докшицком районе ведется разминирование территорий, усеянных угрожающими напоминаниями о Великой Отечественной войне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нынешним летом специалисты противоминного центра Вооруженных Сил Беларуси вновь работают на территории, где в довоенное время была железнодорожная станция Крулевщина. Там располагался огромный военный склад. Его при отступлении в 1941 году подорвала Красная армия. Взрыв разметал в округе тысячи снарядов. Боеприпасы пролежали в земле практически 80 лет.

Павел Копыток, командир группы разминирования:

Находим здесь очень большое количество снарядов. Это артиллерийские снаряды, минометные мины, артиллерийские взрыватели, все, что осталось от Великой Отечественной войны. Все это мы чистим, уничтожаем и планово очищаем эту территорию от взрывоопасных предметов.