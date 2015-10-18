В Беларуси действует более 25 тысяч госстандартов: как проводятся испытания?

Новости Беларуси. В рамках ЕАЭС и СНГ единые стандарты искали политики, а на неделе в Минске собрались более 1200 специалистов со всего мира, чтобы обсудить стандарты в электрической и тепловой энергии. Беларусь, например, за 10 лет обеспечила белее чем трёхкратное снижение энергоёмкости ВВП. Сэкономила немалые средства, а качество этих услуг только повысила.

Стандарты, в каком-то смысле, критерий развития государства. По ним, как по карте, можно понять, что главная ценность в обществе, в экономике – жизнь человека или все-таки прибыль? Здоровье, гуманность или естественный отбор – выживает сильнейший. Корреспондент программы «Неделя» на СТВ узнала, сколько стандартов в Беларуси и что они защищают.

Вот так горит свет. В прямом смысле слова. Это испытания выключателей: вдруг провода перегреются? Результат оценивают по нормативам Международной электротехнической комиссии.

Мы о таких стандартах и не знаем, а они – залог нашей безопасности. Вот ещё один: достаём зарядку из розетки, и напряжение на контактах должно упасть за секунду! Чтобы нас током не ударило. Впрочем, и сами приборы боятся ударов статического электричества.

Микроэлектроника уязвима, а разряды возникают всё чаще, ведь всё больше вокруг техники да синтетики. Защита нужна такая, чтобы прибор сам восстановил работу. А медицинский – вообще не отключился. Тему как раз обсуждали на ассамблее в Минске.

Виктор Полешук, начальник центра испытаний строительной продукции РУП «Стройтехнорм»:

Проводятся испытания плитки на скользкость. В соответствии с требованиями норматива, мы используем машинное масло.

Это – испытания, гарантирующие надёжность нашего жилья. Вообще же, в Беларуси действует более 25 тысяч стандартов. Разработка одного обходится в 100 миллионов рублей. Почти 90% нормативов касаются нашей безопасности.

Ольга Кудревич, заместитель директора РУП «Стройтехнорм»:

Вот камера, которая нам позволяет определить долговечность материала. Здесь, например, мы проводим циклы замораживания-оттаивания.

За соблюдением строительных норм у нас следит отдельная организация. Прочность конструкций, качество материалов, даже насколько стеклопакет пропускает солнечные лучи – есть стандарт.

Татьяна Фурсевич, инженер-технолог испытательной лаборатории РУП «Центра научных исследований легкой промышленности»:

Вот смотрите: шов уже напрягается, сейчас он должен лопнуть. По нормам, должен выдержать шов 25 кг, выдержал 38 кг.

Под контролем всё, чем мы пользуемся каждый день. Вот белорусскую одежду на качество и безвредность проверяют – и рвут, и трут. Если тряпочка осталась белой, ткань окрашена хорошо. А ещё потом поливают, искусственным.

Светлана Демидюк, главный специалист испытательной лаборатории РУП «Центра научных исследований легкой промышленности»:

Это дистиллированная вода. Добавляется туда раствор аммиака и натрий хлор.

Здесь ткани усердно мокнут, доказывая, как хорошо впитывают влагу и соответствуют этой норме по безопасности одежды. А тут образец и вовсе в серную кислоту окунулся, чтобы состав подтвердить: натуральный хлопок растворяется.

Это не коктейль, а анализ на содержание антибиотиков. Один из множества. По соблюдению стандартов наши продукты – уже бренд. Но на предприятиях – в основном, молокозаводах – начали дополнительные тесты проходить, добровольно. Цель – маркировка «натуральный продукт».

Дмитрий Ермакович, заместитель директора по производству ОАО «Минский молочный завод №1»:

Весь процесс, от корма животного до прилавка, контролируется и проверяется. Так как в Беларуси и так люди понимают, что вся продукция натуральная, это больше нужно для того, чтобы развивать наш экспортный потенциал.

А вот в данном случае на вкус и цвет товарищей нет. Оказывается, эту фразу можно применить к…светофору. Что обеспечивает безопасность на дорогах? Знаки, разметка? Нет, ещё и все оттенки зелёного.

Вадим Гулис, директор предприятия по производству светофоров:

Тот зелёный сигнал, который у нас применяется, в обывательском понятии – это сине-зелёный, он с синим оттенком. Тот, что применяется в ГОСТе Украины и, например, Китая – травянисто-зелёный.

Сейчас как раз разрабатывают единый стандарт зелёного для СНГ, чтобы, даже находясь в другой стране, человек быстро распознавал сигнал светофора. Ведь на улицах сейчас много освещения – в этом потоке наши глаза быстрее отреагируют на привычный оттенок. Стандарты – они везде.

Ирина Живаева, СТВ:

И даже нас сейчас вы видите благодаря стандарту DVB-T2. Проще говоря, это тот самый европейский формат цифрового телевидения, на который наша страна перешла в этом году. Картинка – качественнее, сигнал — устойчивей – тоже забота о наших комфорте и защищённости.