Жить по-новому: История Юлии Стефанович – к международному Дню белой трости

Новости Беларуси. На неделе прошел Международный день белой трости. Это не праздник, а своеобразное напоминание обществу о незрячих людях. Белая трость — символ слепоты. В Беларуси около ста тысяч инвалидов по зрению. Государство старается не забывать этих людей. По закону они могут получить любое образование, есть библиотеки для невидящих, предприятия для инвалидов по зрению. В Национальном художественном музее недавно была выставка для слепых. Полотна белорусских художников воссоздали в новом формате, чтобы их можно было буквально пощупать. Но самое сложное — это интеграция незрячих в общество. Корреспондент программы «Неделя» на СТВ задумалась, очевидны ли проблемы слепых для зрячих.

Жизнь Юлии изменилась три года назад. Опухоль головного мозга, операция, потеря зрения . Но сегодня не об этом. Уроки сольфеджио, занятия по вокалу и музыку, без которой она ни дня не может и сегодня, Юлия полюбила с детства. Рок-фестивали, вечеринки и дискотека 80-х, на которой она познакомилась с мужем, после потери зрения для девушки остались в прошлом. И, тем не менее, приятные воспоминания – не единственное, чем сегодня живет мама двоих детей и любящая жена.

Юлия Стефанович:

Балуют меня. И завтраками, и обедами, и ужинами. Мне повезло –у меня очень хорошие дети, они мне во всем мне помогают. И у меня очень хороший муж, который мне тоже во всем помогает. Семья, поэтому все вместе, поэтому проще.

Жить по-новому Юлия научилась не сразу. Со временем она освоила пароварку и бутербродницу. Конечно, удивить своих гостей кулинарными изысками без помощи родных ей довольно сложно, но без внимания у радушной хозяйки никто не останется.

Коллекция кукол, приятные безделушки, они же предметы декора – приобретения последних лет. Парадокс или философия?! Это уж как для кого. Чувство прекрасного для Юлии – это то, что не позволило ей разделить свою жизнь на «до» и «после». Это касается не только ее стихов и песен, но и гардероба, который она до сих пор выбирает сама и, как истинная дама, ни в чем себе не отказывает.

Юлия Стефанович:

Я шопоголик, я это признаю. Как мой муж говорит: «Тебе сколько ни дай денег, за час, а то и раньше их уже не будет». Туфли, сапоги, платья, украшения, косметика немаловажный фактор.

Победительница многочисленных конкурсов знает, о чем говорит. Третий сезон «Поющих городов» для Юлии Стефанович без преувеличения стал самой большой и яркой победой. Это первая попытка заявить о себе на всю страну. Более того, это первые уверенные шаги вперед после того, как с очередным взмахом ресниц вдруг опустился занавес и свет софитов погас навсегда.

Поверить в успех финалистку и обладательницу спецприза «Поющих городов» заставили овации благодарной публики. С достоинством и верой в себя справляться со всеми трудностями ее научила жизнь, которую сегодня Юлия не только любит, но и сама выбирает.

Участки для голосования в День выборов Президента Республики Беларусь были открыты для всех, не пропустила важное политическое событие и героиня нашего сюжета. Впрочем, если предпочтения каждого избирателя остались за занавеской кабинки для голосования, то о результате избирательной компании сегодня говорят не только цифры.

Юлия Стефанович:

Ходим в город, ходим по магазинам, ходим на вокал, в студию литературную, ходим в ДК на концерты. И люди помогают, и сами уже научились. Так что все у меня хорошо!

С улыбкой на лице и мыслями о том, что у нее все еще впереди, Юлия частенько заходит в музыкальный магазинчик возле дома. И каждый раз, когда покупает очередной диск, она мечтает о том, что когда-то и ее песни зазвучат на радио, а их исполнительница в очередной раз поднимется на сцену, чтобы услышать аплодисменты зала и напомнить зрителям о чем-то действительно важном.