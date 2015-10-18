Новый Генеральный план Минска: территориально город расширяться не будет

Новости Беларуси. На неделе состоялась презентация Генплана Минска, который готовился 6 лет. Столица продолжит свое развитие по принципу «город в городе». То есть территориально расти не будет, однако в рамках границ города предполагаются перемены. Это касается и строительства нового жилья, и благоустройства уже существующих территорий, их оптимизации для комфортной и безопасной жизни.

До 5 ноября документ вынесен на общественное обсуждение.

Каждый может принять участие. На наиболее важных направлениях новой редакции документа сфокусировался корреспондент программы «Неделя» на СТВ.

Главный архитектор «Минскградо» плавными движениями рисует карту будущей жилой застройки. Практически в каждом районе еще есть площади для возведения домов. Но главная перспектива – восточное направление, однако дальше территориально город расширяться не будет.

Александр Акентьев, главный архитектор УП «Минскградо»:

Эта территория позволит нам разместить порядка 4-5 миллионов квадратных метров жилой площади.

На интерактивной карте видно: большая доля нового жилья появится на месте незадействованных территорий путем уплотнения существующей застройки. Однако есть часть проектов, которые предполагают снос частного сектора.

Максим Лобанок, главный специалист УП «Минскградо»:

Улица Орловская, в районе улицы Старовиленской, где большая часть усадебной застройки идет под снос. Намечается строительство многоэтажного жилья.

Главный архитектор города считает такое решение оптимальным. Ведь согласно советским генпланам, снести должны были весь частный сектор, а в нынешнем проекте ликвидируют лишь ту застройку, которая находится на перспективных магистралях, без них Минск не сможет развиваться.

Павел Лучинович, главный архитектор Комитета архитектуры и градостроительства Минского горисполкома:

На 70% в городе сохраняется усадебная застройка, то есть люди смогут и развивать свои дома, и реконструкцию делать.

Развивать столицу планируется по принципу «город в городе». В каждом районе создается зона комфорта, когда все необходимые жителям объекты находятся в 30-минутной доступности.

Александр Акентьев, главный архитектор УП «Минскградо»:

Не только главные проспекты, но и улицы, которые примыкают к ним, должны формироваться с масштабом центра. И на этих территориях должны размещаться не только объекты районного значения, периодического обслуживания – там могут появиться театры, какие-то уникальные спортивные объекты.

Автомобилизация минчан ставит перед архитекторами очередную задачу – размещение транспорта.

Виктор Шанюкевич констатирует: дворы близлежащих домов забиты машинами, а в паркинге, который строит его компания, еще треть свободных мест, их не покупают даже по себестоимости.

Виктор Шанюкевич, заместитель директора компании застройщика:

Для того чтобы активизировать ситуацию, нужно помогать человеку, как мы помогаем в жилье, помогать льготным кредитом застройщику, помогать рассрочкой платежа, а может быть помогать и разумным льготным кредитом и при строительстве бокса тому или иному владельцу, прописанному или проживающему рядом со строящимся паркингом.

Ход мыслей застройщика поддерживает главный архитектор города. И приводит пример Лондона, где движение по городу на машине может позволить себе далеко не каждый житель.

Павел Лучинович, главный архитектор Комитета архитектуры и градостроительства Минского горисполкома:

Все-таки машина – это не так просто в ложившемся городе. Должна быть ответственность и водителей. Я думаю, что это вопросы административного характера, то есть и ужесточения, и штрафы, и, в то же время, создание инфраструктуры.

Еще одна идея архитекторов – разделить город на так называемые функциональные зоны, что позволяет снизить нагрузку на центр города, оставив ему туристическое направление.

Павел Лучинович, главный архитектор Комитета архитектуры и градостроительства Минского горисполкома:

Само нахождение объекта задает подфункцию: если библиотека, то это культурно-познавательная функция, «Минск-Арена» – спортивная функция, «Минск-Мир» – финансовый центр города.

Фотограф Дмитрий считает, что в городе пока не хватает знаковых объектов. Он привык смотреть на мегаполис сверху и говорит, что с появлением высотных зданий образ Минска в его работах стал ярче.

Дмитрий Важник, фотограф:

Город с малоэтажной застройкой кажется плоским, а когда в центре есть высокие здания, по-другому начинаешь воспринимать город, он становится более столичным.

Как будет развиваться Минск, зависит от каждого жителя. Ведь у всех желающих есть возможность принять участие в публичном обсуждении Генерального плана, которое продлится до 5 ноября.