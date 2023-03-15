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В Беларуси цифровизацию могут внедрить на всех стадиях принятия законов

15 марта 2023 08:40
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Новости Беларуси. Законопроект «О нормативных правовых актах» продолжат обсуждать в Палате представителей. Сегодня, 15 марта, в Овальном зале состоится заседание 9-й сессии седьмого созыва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси цифровизацию могут внедрить на всех стадиях принятия законов-1

Документ разработан для приведения правовых норм в соответствие с изменениями и дополнениями в Конституции. В частности предлагается закрепить новый принцип нормотворческой деятельности: цифровизация может быть внедрена на всех стадиях принятия законов. Именно этот законопроект должен закрепить статус Всебелорусского народного собрания в качестве субъекта права законодательной инициативы. Еще один важный момент законопроекта, который также закреплен в Конституции, – Президент больше не принимает декреты.

Кроме того, депутаты рассмотрят в первом чтении законопроекты о городском электротранспорте и метрополитене, а также об охранной и банковской деятельности в нашей стране. К ратификации в одном чтении подготовлен ряд международных документов.

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# Закон # общество # Фотофакт

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