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Новый военно-патриотический клуб открыли в Минском районе

15 марта 2023 07:47
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Новости Беларуси. Узнать больше об истории страны и познакомиться с будущей профессией. В Минском районе открыт новый военно-патриотический клуб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый военно-патриотический клуб открыли в Минском районе-1

Теперь такое объединение есть и в агрогородке Луговая Слобода. У совместного проекта местной школы и военно-технического факультета БНТУ не самое обычное направление – здесь будут воспитывать будущих военных финансистов, водителей и инженеров.

Новый военно-патриотический клуб открыли в Минском районе-4

Алексей Николайчик, директор Луговослободской школы:
В наш клуб вошли ребята из различных классов, с 7-го по 11-й. В дальнейшем они планируют связать свою судьбу с военно-техническим факультетом, службой в Вооруженных силах, иных силовых структурах.

Новый военно-патриотический клуб открыли в Минском районе-7

Павел Ковальковский, ученик Луговослободской школы:
Я поступил в клуб «Сапер», потому что, во-первых, это от моего БНТУ, куда я собираюсь поступать. Этот интересно. Приехали, мы тут стреляем, тренируемся, заранее все делаем, чтобы в будущем было легче.

Новый военно-патриотический клуб открыли в Минском районе-10

Среди юных «саперов» – немало девушек. Многие планируют связать свою жизнь с военным делом. Всего в клубе почти два десятка учащихся. Планируется, что вскоре к проекту присоединятся и другие школы Минского района.

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# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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