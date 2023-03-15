Новый военно-патриотический клуб открыли в Минском районе

Новости Беларуси. Узнать больше об истории страны и познакомиться с будущей профессией. В Минском районе открыт новый военно-патриотический клуб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь такое объединение есть и в агрогородке Луговая Слобода. У совместного проекта местной школы и военно-технического факультета БНТУ не самое обычное направление – здесь будут воспитывать будущих военных финансистов, водителей и инженеров.

Алексей Николайчик, директор Луговослободской школы:

В наш клуб вошли ребята из различных классов, с 7-го по 11-й. В дальнейшем они планируют связать свою судьбу с военно-техническим факультетом, службой в Вооруженных силах, иных силовых структурах.

Павел Ковальковский, ученик Луговослободской школы:

Я поступил в клуб «Сапер», потому что, во-первых, это от моего БНТУ, куда я собираюсь поступать. Этот интересно. Приехали, мы тут стреляем, тренируемся, заранее все делаем, чтобы в будущем было легче.