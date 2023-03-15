Школьники из Червеня разработали проект по профилактике наркомании

Новости Беларуси. На республиканском этапе конкурса мини-инициатив по здоровому образу жизни призовое место взяли участники клуба ЮНЕСКО «Факел», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Объединение действует на базе 3-й школы Червеня. Ребята представили проект по профилактике распространения наркотических веществ. Школьники разработали идеи тренингов и круглых столов для молодежи. Уже во время весенних каникул инициативу воплотят в жизнь. Сейчас участники клуба разрабатывают новый проект, связанный с углубленным изучением китайского языка и культуры.

Станислав Лопатко, председатель клуба ЮНЕСКО «Факел» средней школы № 3:

Пропагандируем идеи ООН. Это культура мира, здоровый образ жизни, неформальное образование, информация и коммуникация. По таким самым обширным проектам, как «Беларусь и Китай: навстречу друг другу».

Владислава Ашейчик, представитель клуба ЮНЕСКО «Факел» средней школы № 3:

Работа проводится по следующим направлениям: краеведение, народное декоративно-прикладное искусство, выдающиеся личности, культурные традиции и национальный характер. Также мы постигаем азы китайской каллиграфии, учимся традиционному бумажному вырезанию и традиционному китайскому плетению. Самые активные участники клуба имеют возможность изучать китайский язык.

Виолетта Овсянникова, директор средней школы № 3:

Осуществление деятельности клуба ЮНЕСКО «Факел» в нашем учреждении образования имеет место с 2014 года. Наш клуб принимает участие в различных программах и проектах при поддержке республиканского общественного объединения БелАЮ.