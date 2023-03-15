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Школьники из Червеня разработали проект по профилактике наркомании

15 марта 2023 07:07
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Новости Беларуси. На республиканском этапе конкурса мини-инициатив по здоровому образу жизни призовое место взяли участники клуба ЮНЕСКО «Факел», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Школьники из Червеня разработали проект по профилактике наркомании-1

Объединение действует на базе 3-й школы Червеня. Ребята представили проект по профилактике распространения наркотических веществ. Школьники разработали идеи тренингов и круглых столов для молодежи. Уже во время весенних каникул инициативу воплотят в жизнь. Сейчас участники клуба разрабатывают новый проект, связанный с углубленным изучением китайского языка и культуры.

Школьники из Червеня разработали проект по профилактике наркомании-4

Станислав Лопатко, председатель клуба ЮНЕСКО «Факел» средней школы № 3:
Пропагандируем идеи ООН. Это культура мира, здоровый образ жизни, неформальное образование, информация и коммуникация. По таким самым обширным проектам, как «Беларусь и Китай: навстречу друг другу».

Школьники из Червеня разработали проект по профилактике наркомании-7

Владислава Ашейчик, представитель клуба ЮНЕСКО «Факел» средней школы № 3:
Работа проводится по следующим направлениям: краеведение, народное декоративно-прикладное искусство, выдающиеся личности, культурные традиции и национальный характер. Также мы постигаем азы китайской каллиграфии, учимся традиционному бумажному вырезанию и традиционному китайскому плетению. Самые активные участники клуба имеют возможность изучать китайский язык.

Школьники из Червеня разработали проект по профилактике наркомании-10

Виолетта Овсянникова, директор средней школы № 3:
Осуществление деятельности клуба ЮНЕСКО «Факел» в нашем учреждении образования имеет место с 2014 года. Наш клуб принимает участие в различных программах и проектах при поддержке республиканского общественного объединения БелАЮ.

Школьники из Червеня разработали проект по профилактике наркомании-13

Клуб ЮНЕСКО «Факел» недавно получил статус неформального центра белорусских народных и детских игр. Такое звание ему присвоено в рамках республиканского проекта «З гульнёй – праз стагоддзі».

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# Молодежь Беларуси # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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