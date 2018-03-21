«Житейские вопросы, которые людей волнуют». О чём говорили граждане на выездном приёме у Анатолия Исаченко

Анатолий Исаченко пообщался с гражданами на выездном приеме. К руководителю области обратились шесть человек. Некоторые вопросы удалось разъяснить на месте. Те, что требуют более детального рассмотрения, взяты на карандаш. Согласно законодательству, ответ будет дан в течение двух недель.

Новости Беларуси. Решение квартирного вопроса, благоустройство дворов и школьное образование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проблемы, которые волнуют жителей Мядельского района, 21 марта изучал губернатор столичного региона.

Анатолий Исаченко, председатель Миноблисполкома:

Житейские вопросы, которые людей волнуют, интересуют. Я думаю, в Мядельском районе не так их много было. Людям ответили, в соответствии с законом.

Если человек действительно любит свою малую родину, пускай делает всё в рамках законодательства. Мы, как власть, будем ему помогать.