Прямой эфир

«Житейские вопросы, которые людей волнуют». О чём говорили граждане на выездном приёме у Анатолия Исаченко

21 марта 2018 14:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Решение квартирного вопроса, благоустройство дворов и школьное образование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проблемы, которые волнуют жителей Мядельского района, 21 марта изучал губернатор столичного региона.

Анатолий Исаченко пообщался с гражданами на выездном приеме. К руководителю области обратились шесть человек. Некоторые вопросы удалось разъяснить на месте. Те, что требуют более детального рассмотрения, взяты на карандаш. Согласно законодательству, ответ будет дан в течение двух недель.

«Житейские вопросы, которые людей волнуют». О чём говорили граждане на выездном приёме у Анатолия Исаченко-1

Анатолий Исаченко, председатель Миноблисполкома:
Житейские вопросы, которые людей волнуют, интересуют. Я думаю, в Мядельском районе не так их много было. Людям ответили, в соответствии с законом.

Если человек действительно любит свою малую родину, пускай делает всё в рамках законодательства. Мы, как власть, будем ему помогать.

«Житейские вопросы, которые людей волнуют». О чём говорили граждане на выездном приёме у Анатолия Исаченко-4

Выездные приемы – эффективный способ общения чиновников и населения. Такой формат дает возможность оценить работу местной власти и сформировать полную картину жизни людей.

# общество # Прием граждан # Фотофакт # Анатолий Исаченко

Другие новости рубрики

Все новости
Важно снова и снова это обсуждать. В Минске прошла Международная конференция к 75-летию трагедии в Хатыни
21 марта 2018 14:34

Важно снова и снова это обсуждать. В Минске прошла Международная конференция к 75-летию трагедии в Хатыни

«Лишняя хромосома добра и любви». Как в Беларуси отметили Международный день человека с синдромом Дауна
21 марта 2018 13:44

«Лишняя хромосома добра и любви». Как в Беларуси отметили Международный день человека с синдромом Дауна

Пресечь атаку воздушного противника. Авиация Беларуси была поднята по тревоге в рамках проверки Вооружённых Сил
21 марта 2018 12:19

Пресечь атаку воздушного противника. Авиация Беларуси была поднята по тревоге в рамках проверки Вооружённых Сил