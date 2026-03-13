В Минске учащиеся колледжей со всей страны собрались на интеллектуальный турнир «Построй право»

В Минске учащиеся 10 колледжей со всей страны собрались на республиканский интеллектуально-правовой турнир «Построй право». Его приурочили ко Дню Конституции, а организовал профсоюз работников строительства и промышленности стройматериалов. Площадкой стал столичный колледж ремесленничества и дизайна имени Кедышко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

40 ребят вышли на интеллектуальную арену. Для многих это последний учебный год, и совсем скоро они сделают первые шаги в профессии. Поэтому вопросы турнира касались не только Конституции, но и того, что волнует каждого молодого специалиста – трудовые права, гарантии, обязанности, реальные ситуации, с которыми можно столкнуться на первом рабочем месте.

Ева Паркун, учащаяся Минского государственного колледжа ремесленничества и дизайна имени Н.А. Кедышко: Открыла я то, насколько наша система логична, насколько она хорошо продумана, как много разнообразных статей и законов.

Дмитрий Просвиряков, председатель Белорусского профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов:

На первом рабочем месте им будет сложно вообще ориентироваться после учебного заведения, а тут они уже будут определенно подкованы в правом поле. Основные пожелания, чтобы каждый знал, что он защищен в нашей стране и находится под постоянной защитой государства в рамках Конституции, потому что все знают, что у нас право на труд, право на здоровье, на семью и так далее. Первое. Второе – чтобы он знал, что он не один, с ним всегда есть профсоюз, который всегда вам поможет поставить плечо.

Соревнование проходило в командном формате – сначала тесты, затем открытые вопросы. Именно второй тур стал самым эмоциональным – здесь участники могли спорить, аргументировать, приводить примеры из жизни. Формат позволил не просто проверить знания, а увидеть, как ребята мыслят и реагируют на реальные вызовы. Победу одержала команда Мозырского государственного колледжа строителей. Вторыми стали хозяева площадки – Минский колледж ремесленничества и дизайна. Третье место – у Могилевского колледжа строительства имени Старовойтова.