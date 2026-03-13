В МВД вручили паспорта детям сотрудников и воспитанникам военно-патриотических клубов
Особая церемония, приуроченная ко Дню Конституции, прошла в Министерстве внутренних дел. В конференц-зале ведомства собрались лицеисты, воспитанники военно-патриотических клубов, а также дети сотрудников органов внутренних дел и внутренних войск из всех регионов страны. Для них это по-настоящему значимый момент – получение первого паспорта гражданина Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Документ ребятам вручил министр внутренних дел. Обращаясь к юным гражданам, Иван Кубраков подчеркнул, Конституция – священный символ независимости и правового порядка страны. В ней заложены основы суверенитета, политического устройства и гарантии прав каждого белоруса. Министр выразил уверенность, что сегодняшние виновники торжества внесут достойный вклад в развитие страны. Особые слова были сказаны в адрес детей сотрудников ведомства, лицеистов и воспитанников военно-патриотических клубов.
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Вы растете, воспитываетесь в нашей большой милицейской семье, где служение закону, народу, Отечеству – это не лозунг, это образ жизни сотрудников органов внутренних дел и, конечно, образ жизни всех воспитанников военно-патриотических клубов и наших учебных заведений. Сегодня паспорт в ваших руках – это свидетельство вашей гражданской зрелости. С этого момента вы равноправные граждане Республики Беларусь. Будьте достойны своих отцов, матерей, командиров и наставников.
Министр пригласил ребят принять участие в патриотическом марш-броске «Сила закона – в единстве», который пройдет 15 марта на базе колледжа МВД. Иван Кубраков отметил, благодаря соблюдению Главного закона страны Беларусь живет под мирным небом. Он пожелал молодежи здоровья, успехов и исполнения мечтаний, а родителям выразил благодарность за воспитание настоящих патриотов.
– Я очень рада находиться здесь, в преддверии такого замечательного праздника – Дня Конституции Республики Беларусь. Я люблю свою страну и обещаю уважать законы и вносить свой вклад в будущее своей страны.
– Сегодня очень знаковое событие для нашей дочери. Она получила первую в жизни свой паспорт гражданина Республики Беларусь. Втройне было приятно и волнительно получать этот документ из рук министра внутренних дел. Я думаю, что этот факт позволит нашей дочурке стать настоящим гражданином и патриотом своей страны.
Завершилась церемония яркими музыкальными номерами солистов органов внутренних дел и артистов белорусской эстрады. Также состоялась экскурсия по музею МВД.