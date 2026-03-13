В МВД вручили паспорта детям сотрудников и воспитанникам военно-патриотических клубов

Особая церемония, приуроченная ко Дню Конституции, прошла в Министерстве внутренних дел. В конференц-зале ведомства собрались лицеисты, воспитанники военно-патриотических клубов, а также дети сотрудников органов внутренних дел и внутренних войск из всех регионов страны. Для них это по-настоящему значимый момент – получение первого паспорта гражданина Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ ребятам вручил министр внутренних дел. Обращаясь к юным гражданам, Иван Кубраков подчеркнул, Конституция – священный символ независимости и правового порядка страны. В ней заложены основы суверенитета, политического устройства и гарантии прав каждого белоруса. Министр выразил уверенность, что сегодняшние виновники торжества внесут достойный вклад в развитие страны. Особые слова были сказаны в адрес детей сотрудников ведомства, лицеистов и воспитанников военно-патриотических клубов. Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Вы растете, воспитываетесь в нашей большой милицейской семье, где служение закону, народу, Отечеству – это не лозунг, это образ жизни сотрудников органов внутренних дел и, конечно, образ жизни всех воспитанников военно-патриотических клубов и наших учебных заведений. Сегодня паспорт в ваших руках – это свидетельство вашей гражданской зрелости. С этого момента вы равноправные граждане Республики Беларусь. Будьте достойны своих отцов, матерей, командиров и наставников.

Министр пригласил ребят принять участие в патриотическом марш-броске «Сила закона – в единстве», который пройдет 15 марта на базе колледжа МВД. Иван Кубраков отметил, благодаря соблюдению Главного закона страны Беларусь живет под мирным небом. Он пожелал молодежи здоровья, успехов и исполнения мечтаний, а родителям выразил благодарность за воспитание настоящих патриотов.