В Беларуси без электричества остаются более 300 населенных пунктов

Новости Беларуси. Беларусь продолжает ликвидировать последствия мощного циклона «Даниэлла». Он принес в страну снег, метели, сильный ветер и ледяные дожди. Это привело к отмене рейсов и заторам на дорогах. Только на уборку главных магистралей страны вышло полторы тысячи снегоуборочных машин.

790 населенных пунктов остались без электричества. Подача электроэнергии уже возобновлена во многих населенных пунктах, восстановительные работы продолжаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На 13 января в Беларуси сохраняется оранжевый уровень опасности.

Синоптики обещают метель и гололедицу. Спасатели настоятельно рекомендуют отказаться от поездок на личном авто. А если сесть за руль все-таки придется, то необходимо быть предельно внимательными в условиях плохой видимости. Коммунальщики просят не оставлять на проездах авто, чтобы не препятствовать уборке снега, а также по возможности принять участие в расчистке придворовой территории.

Тем временем постепенно снегопады покидают Беларусь. И уже завтра ожидается усиление морозов.