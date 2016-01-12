Как мы боролись с «Даниэллой»: 12 января глазами белорусов

Новости Беларуси. Циклон с романтичным названием «Даниэлла»накрыл Беларусь. Метель застала врасплох и пешеходов, и автомобилистов. Как белорусы справляются с последствиями снегопада? Мы заглянули в социальные сети и увидели, что вместе с неприятностями погода 12 января подарила немало улыбок и радостных моментов.

А пока в усиленном режиме по всей стране продолжают работать сотрудники аварийных, коммунальных и экстренных служб.

«Пусть так, зато нет слякоти, настоящая зима на улице», – пишут оптимисты.

Хорошее настроение, конечно, приветствуется, но чтобы оправится от такой непогоды, Беларуси потребуется не один день. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ – о ситуации в регионах, которые приняли удар на себя (видео здесь).