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План «Пурга» введен в Минске из-за «Даниэллы»

12 января 2016 17:58
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Новости Беларуси. 12 января в Минске о погоде говорили все. Циклон «Даниэлла» замёл улицы и магистрали, заставил работать все городские службы в круглосуточном режиме и порядком напугал автомобилистов.

На уборку снега в Минске вышли 4 тысячи 770 рабочих, 275 единиц спецтранспорта, жители Минска выразили готовность помогать пострадавшим от последствий стихии. Серьезных ЧП не произошло.

Тем не менее, к концу дня в городе все-таки пришлось ввести режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды. План «Пурга» вступил в силу.

Корреспондент программы «Столичные подробности» на СТВ пообщалась с небезразличными людьми и узнала, как помогают пережить непогоду братьям нашим меньшим.

# общество # Погода в Беларуси

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