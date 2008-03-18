В Беларуси арестован милиционер-убийца из России

На территории нашей страны он пытался скрыться от правосудия. По данным следствия, служитель закона оказался серийным маньяком. Беглого правоохранителя обвиняют сразу в трех убийствах девушек в Подмосковье. Предполагаемый преступник, которому, кстати, самому чуть за 20, своих жертв душил и сбрасывал в реку. С 2006 года преступник числился в международном розыске. Задержали экс-правоохранителя в одном из магазинов Новополоцка. Сопротивления он не оказал, сейчас решается вопрос о его экстрадиции на родину.