В БГУ ажиотаж на собеседование для поступления на отдельные специальности

По данным приемной комиссии, принято уже более тысячи заявлений. Однако, основной поток желающих, говорят специалисты еще впереди. Планируется, что в ведущем ВУЗе страны профтестирование пройдут около 3000 человек. Сейчас самое популярное направление - "таможенное дело". На "международные отношения" и "журналистику" "наплыв" несколько меньше. Напомним, зарегистрироваться на собеседование для поступления на отдельные специальности можно с 5 по 31 марта.