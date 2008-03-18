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В БГУ ажиотаж на собеседование для поступления на отдельные специальности

18 марта 2008 14:45
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По данным приемной комиссии, принято уже более тысячи заявлений. Однако, основной поток желающих, говорят специалисты еще впереди. Планируется, что в ведущем ВУЗе страны профтестирование пройдут около 3000 человек. Сейчас самое популярное направление - "таможенное дело". На "международные отношения" и "журналистику" "наплыв" несколько меньше. Напомним, зарегистрироваться на собеседование для поступления на отдельные специальности можно с 5 по 31 марта.
# общество

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