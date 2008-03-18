В квартире столичного пенсионера обнаружено 40 граммов ртути

Причем, внимание привлекло не столько количество ядовитого вещества, сколько место, где оно хранилось. Несколько месяцев ртуть покоилась: в плафоне люстры.

Осторожно, ртуть! Плакат с таким призывом в пору было бы вывесить на дверях этих квартир. Несколько дней назад допустимый уровень концентрации ртути в них был превышен. Виновником случившегося оказался Евгений Глазунов, а точнее его люстра.

Прибывшие на место происшествия спасатели изъяли из люстры около 40 граммов ртути. Говорят, столько ядовитого металла содержится в 20-ти градусниках. Показания приборов шокировали: допустимая концентрация на кубический сантиметр была превышена в десятки раз. После обработки, ближайшим соседям предложили ненадолго покинуть насиженные места. Вернуться в них жильцы смогли лишь после разрешения эпидемиологов.

Главный же вопрос: как ртуть появилась в доме, да еще и в таком месте, пока остается открытым. Детали следствия не оглашаются. Сколько месяцев пенисонер и его соседи дышали ртутью сказать сложно. Как и оценить тот вред, который вещество могло нанести здоровью. Известно лишь, что никто из жильцов 83-го дома на самочувствие пока не жаловался.

