Прямой эфир

Знаменитой эскадрилье Нормандия-Неман - 65

18 марта 2008 17:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Появление этого французского соединения на советско-германском фронте в 42-м стало историческим событием.

Обученный на нашей военной базе в Иваново авиаполк Нормандия-Неман вступил в бой в начале 42-го и был в советскими летчиками до конца сражений. Сегодня историки придают огромное значение французским добровольцам в победе над фашистскими захватчиками. Только за последний год войны участники эскадрильи сбили 67 немецких самолетов.

Отвоевывали небо на советских машинах. Сегодня в Музее Великой отечественной войны сохранился 12-цилиндровый двигатель ЯК-9. Экскурсоводы даже вывели уравнение: мощность русского самолета плюс 14 добровольцев из Франции равно победа в многочисленных боях.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
18 марта 2008 14:45

В БГУ ажиотаж на собеседование для поступления на отдельные специальности

18 марта 2008 14:44

Октябрьский район белорусской столицы празднует 70-летний юбилей

18 марта 2008 14:41

Река Свислочь - одна из самых загрязненных рек Беларуси