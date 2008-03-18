Знаменитой эскадрилье Нормандия-Неман - 65

Появление этого французского соединения на советско-германском фронте в 42-м стало историческим событием.

Обученный на нашей военной базе в Иваново авиаполк Нормандия-Неман вступил в бой в начале 42-го и был в советскими летчиками до конца сражений. Сегодня историки придают огромное значение французским добровольцам в победе над фашистскими захватчиками. Только за последний год войны участники эскадрильи сбили 67 немецких самолетов.

Отвоевывали небо на советских машинах. Сегодня в Музее Великой отечественной войны сохранился 12-цилиндровый двигатель ЯК-9. Экскурсоводы даже вывели уравнение: мощность русского самолета плюс 14 добровольцев из Франции равно победа в многочисленных боях.

